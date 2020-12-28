التخطيط: 8 تريليونات دينار ستحرك المشاريع الخدمية

كشفت وزارة التخطيط، أمس الأحد، ان 8 تريليونات دينار ستتبقى من موازنة 2021 الاستثمارية وان هذه الاموال كفيلة بان يشهد عام 2021 إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “التخصيصات الاستثمارية المتبقية لعام 2021 ضمن الموازنة العامة للدولة في شقها الاستثماري، سيتبقى منها مبلغ 8 تريليونات دينار، بعد تسديد مستحقات شركات النفط وغيرها، حيث سيكون لها تأثير على الواقع الاستثماري، ليشهد عام 2021 إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية في العديد من المحافظات، مما سيحرك عجلة التنمية من خلال توفير فرص العمل، وكذلك من خلال توفير الخدمات للمواطنين”.

وأضاف، أن “الوزارة أكدت عدم وجود أي مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2021، حيث ستكون الأولوية والتركيز على المشاريع المستمرة، التي تتضمن أكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ”.

وأشار إلى أن “هنالك مشاريع ستراتيجية ضمن الموازنة منها مشروع ميناء الفاو ومشروع قطار بغداد المعلق، وكذلك بناء 1000 مدرسة وهي من مخرجات الاتفاق العراقي الصيني، فضلا عن مشاريع مطاري ذي قار والموصل، ومشاريع ماء البصرة وبابل وبغداد والمثنى”، مؤكداً أن “هذه المشاريع ستمضي، لأنها مشاريع مستمرة، وأدرجت ضمن الموازنة المقبلة”.

وأكد “عدم وجود أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، على أن تستوفي معايير الإدراج التي وضعتها الوزارة”.

وأوضح أن “الوزارة شاركت قبل أيام عدة في المؤتمر العربي للإسكان وقدمت دراسة تضمنت استحداث مدن جديدة، ومراكز مدن جديدة إدارية وسكنية، من ضمنها مشروع العاصمة الإدارية على غرار مشروع القاهرة الإدارية”.

ولفت إلى أنه “تم الاطلاع على المدينة الإدارية من خلال الزيارة الأخيرة للوفد العراقي برئاسة وزير التخطيط إلى القاهرة”.

وبين أن “فكرة مشروع العاصمة الإدارية هي أن ينفذ في المنطقة المقابلة لبسماية على مساحة 50 كم مربعا، وسيستوعب مجموعة من مؤسسات الدولة ضمن الشريط الواصل من نصب الشهيد شرقاً إلى نصب الجندي المجهول غرباً، وهذا من شأنه أن يفك الاختناق الموجود في العاصمة بغداد”.