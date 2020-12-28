الطقس دون الصفر مئوية.. وحقوق الإنسان تنتفض للنازحين

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء طقسا متباينا بلا امطار وبدرجات حرارة دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منة ان “الطقس سيكون اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحوا الى غائم جزئيا، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 ) كم/س تتحول تدريجيا ابتداء من المنطقة الغربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 ) كم/س، بمدى رؤية (8-10 ) كم. وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحوا مع بعض القطع من الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 ) كم/س، بمدى رؤية (-10 ) كم. وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 ) كم/س تتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-10 ) كم/س، بمدى رؤية (8-10 ) كم”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 2 مئوية والعظمى 17 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل وديالى 1 تحت الصفر واعلاها في الناصرية 9 مئوية، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 13 مئوية واعلاها في صلاح الدين وبابل 18 مئوية، بحسب البيان.

اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون بعموم المناطق غائما جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 ) كم/س، بمدى رؤية (8-10 ) كم .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق بجميع المناطق.

الى ذلك، حذرت مفوضية حقوق الإنسان، أمس الأحد، من مخاطر موجة البرد والصقيع على حياة الأطفال النازحين في المخيمات.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “حياة الآلاف من النازحين باتت مهددة بخطر البرد والصقيع خصوصا الأطفال والنساء منهم”.

وأضاف الغراوي أن “اغلبهم يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور اعراض صدرية وجلدية عليهم”.

كما أوضح الغراوي أن “الحكومة العراقية قد قامت بغلق العديد من المخيمات، مما يستدعي مطالبة وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير الدعم وتقديم الكرفانات للنازحين المتبقين في المخيمات بدلا من الخيم وذلك للحفاظ على حياتهم”.