المالية النيابية: لن نمرر فقرة استقطاعات رواتب الموظفين

شددت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على عدم تمرير فقرة استقطاعات رواتب الموظفين، فيما اشارت الى ان الموظف هو المستهدف في الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح إن “موازنة 2021 تحتاج إلى تعديلات كثيرة لاسيما الاستقطاعات من رواتب الموظفين”، مشيرا الى ان “البرلمان لن يمرر تلك الاستقطاعات”.

واضاف ان “الموظف هو المستهدف في الموازنة بعد رفع قيمة الدولار امام الدينار وغلاء بعض المواد”، مبينا ان “البرلمان ينوي استضافة جميع المعنيين بخصوص الموازنة”.

فيما اكد عضو مجلس النواب احمد الكناني ان “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيناقش بشكل مفصل ودقيق بما يلائم وضعنا الاقتصادي ومواجهة الازمة الحالية التي تعصف بالبلد”.

وأشار الكناني الى ان “من النقاط التي ستحظى بالنقاش مسألة استقطاع مخصصات الموظفين التي نعتبرها خطاً احمر ولن نقبل بالاستقطاعات الواردة بالموازنة”، موضحا ان “البرلمان ليس لديه اعتراض على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد طمأنت في (19 كانون الأول 2020)، موظفي الدولة بعد الحديث عن “المساس برواتبهم” خلال موازنة 2021.