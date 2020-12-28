بعيدا عن السياسة وكورونا وقريبا من فكاهة و طرافة..

الزواج من الفيسية : قصة حوارية

بقلم مهدي قاسم

التقت صديقتان بعد غياب طويل وفراق مديد لسنين بعيدة…

بعد تحاضن وعناق حميمين والسؤال المتكرر عن الحال والمال سألت الأولى الثانية بشيء من فضولية و حب استطلاع :

ــ هل أصبحتِ جدة أخيرا ؟..

أجابت الثانية بنبرة حزن وأسى :

ــ لا و الله .. بعد ما صرت جدة .. مع الأسف !..

فاستغربت الأولى فسألت مرة أخرى ولكن بلهجة استغراب وشفقة في هذه المرة :

ــ ليش ؟! .. ما شاء الله أصبح ابنكِ بالغا جدا .. ليش ما تزوج ؟..

ـ لا عيني .. سمعت هو متزوج ..بس زوجته عقيمة ما تنجب حسب تصوري وتخميني ..

ــ لاااا !.. والله حرام .. المسكينة !.. ولكن حتى لو عقيمة فالمشكلة يمكن أن تُحل بزراعة طفل أنبوبي أن شاء الله !.. ـــ وأضافت مستدركةــ بس هو متزوج بنت مَن ؟..

ــ والله ما اعرف .. هو عايش بالخارج ..بس حسب سمعت انه متزوج من بنت فيسية.. !..

صمتت الصديقة الأولى بتفكير قصير ثم عادت تسأل :

ــ بنت فيسية ؟.. تقصدين اتزوج عن طريق الفيس بوك ..

صاحت الصديقة الثانية متحمسة :

ــ أي !… نعم هو متزوج هذه فيسية البوك !..

ردت الثانية مبتسمة بلطف :

ــ لا عيني !.. هذا الفيس بوك مجرد جهاز مثل جهاز تلفزيون .. فلا يمكن الزواج منه ..

ــ والله ما أدري!.. بس سمعت يحبها ويعشقها بجنون لأنه أربع وعشرين ساعة جالستها بحضنه ولا يريد مفارقتها !..

فعلقت الأولى متفقة في هذه المرة:

ــ نعم صحيح !.. رجال هذا العصر يفضّلون تمضية اكثر الوقت مع هذا الجهاز من أي شيء آخر.. ــ ثم أردفت بعد تفكير سريع ــ الحقيقة !..حتى قسم كبير من البنات والنسوان يفعلنّ نفس الشيء في هذه الأيام و يفضلّن تمضية وقت أطول مع هذا الجهاز الساحر على أزواجهن !.. البعض يقول إنه مرض العصر عزيزتي .. بس حسب ما سمعت أنه جهاز سحري ومثير جدا يصعب مقاومة إغراءاته القوية .. ــ وهي تضيف ملتفة يمنى ويسرى وبصوت خافت بعض الشيء وكأنها تنوي أن تفشي بسر خطير ـــ تريدن الصحيح ؟.. أنا أيضا أتفرج على هذا الفيس الملعون عندما الأولاد يكونون خارج البيت !..