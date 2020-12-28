لماذا ترفض الفصائل المسلحة طلب إيران وقف قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء؟

احمد صادق.

الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق لا تريد التجاوب مع الدعوات الإيرانية لها بعدم التصعيد في العراق والتوقف عن قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء لأن هذه الفصائل لا تريد أن يضعف وجودها وبالتالي تفقد نفوذها ومصادر انتفاعها في العراق حتى لو أدى الأمر إلى مخالفة ولي أمرها في طهران. ولكن على هذه الفصائل أن تعرف أن إيران تستطيع أن تُنهي هذه الفصائل الموالية لها بين يوم وليلة إذا استمرت في تجاهل تعليماتها بعدم التصعيد في العراق والمنطقة لخطورة الموقف مع الإدارة الأمريكية عامة والرئيس المنتهية رئاسته (دونالد ترامب) خاصة الذي تنتهي رئاسته يوم 20 من الشهر القادم/2021 وعدم إعطاء الحجة والمبرر له لضرب إيران قبل أن يبدأ الرئيس المنتخب (جو بايدن) رئاسته الجديدة…. وليس من الصعب على إيران تشكيل فصائل مسلحة جديدة موالية لها في العراق تكون أكثر انضباطا والتزاما من هذه الفصائل المسلحة الموجودة اليوم والتي يبدو انها تتمرد على ولي الأمر في إيران برفض تلبية طلبه وقف التصعيد من أجل الإبقاء على نفوذها ووجودها ومصادر انتفاعها في العراق …..

بغداد في 27/12/2020