ما الذي جمع بين محمد رمضان وجيرارد بيكيه؟

في الوقت الذي ينتظر فيه صنّاع مسلسل “موسى” اتّضاح ملامح مشاركة الفنان محمد رمضان في البطولة من عدمها، يتابع الأخير نشر صور وفيديوهات تثير التفاعل من مكان إقامته الحالي في دبي.

إذ نشر رمضان فيديو يتذوّق قطعة من اللحم المشوي من يد الشيف نصرت، وبدا وهو يشغّل أغنيته “بام بام”. ونال المقطع قرابة ثلاثة ملايين مشاهدة في موقع “إنستغرام”، ليتابع رمضان نشر الصور مع الممثلة والمغنية الهندية أورفاشي راوتيلا مع عبارة: “قريباً”. أما اليوم فقد اختار رمضان تناول الغداء مع لاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه، ونشر صورة تجمعه بالأخير على مائدة الطعام. وعلّق رمضان، قائلاً: “سعيد لتناول الغداء برفقة صديقي جيرارد”.