مشهد مُفجع في مدينة البصرة

وجّه مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، أمس، 3 طلبات إلى الحكومة المحلية بشأن ظاهرة التسول في المحافظة.

وقال المكتب في بيان إنه “بعد نشر مقطع رصد لأحد الناشطين في محافظة البصرة لمجموعة أطفال في العراء أمام أحد الدوائر الصحية تشير المعلومات عن استخدامهم للتسوّل في محافظة البصرة”.

وأضاف البيان أنه “تم تشكيل فريق لرصد هذه الحالة التي لا يمكن وصفها إلا بالمفجعة في مدينة كمحافظة البصرة لها من القدرات المالية الكبيرة “.

وتابع أنه “لغرض الحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال صحياً مع احتمال وصولهم إلى الموت في مثل هذه الأجواء ولأجل المعالجة لهذه الحالات مستقبلاً يطالب المكتب الحكومة المحلية بالخطوات العاجلة الآتية ، العمل على إنشاء دار الملاحظة والذي طالب المكتب بأنشائه من قبل الحكومة المحلية وحسب قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 وتوسعته لغرض شمول الأطفال المشردين “.

وطالب المكتب بحسب البيان بـ”توسعة دار البراعم لرعاية الأيتام لشمول الأيتام غير المكفلين، فضلاً عن العمل على تفعيل لجنة مكافحة التسوّل والتي لم تفعّل منذ أكثر من 3 سنوات”.