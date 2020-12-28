مؤسسة اوروك وكرنفان الرسم 

يقول الباحث وزير الثقافة السابق .اوروك العراق كانت طفولة البشرية وبداية تارخ العالم .

بالصدفة وصلتني دعوا لزيارة القشلة من الزميل الاستاذ صاحب كاظم الشاطي رئيس مؤسسة اورك للفنون والاداب أثناء دخولي الباب شاهدت معرضا للرسم التشكيلي شارك فيه العديد من الطلبة , وقد تضمن المعرض العديد من اللوحات التي عكست أبداع ومهارة وفنون رساميها .من الشباب والشابات وشمل افتتاح المعرض الفني الشامل، في الممر الطويل للقاعة ونتيجة الزخم الحاصل امتلأ الممر بالقطع المرسومة وضمت كثير من المشاركين بأعمالهم الفنية ما بين الرسم والنحت والخزف وغيرها من الفنون الجمالية، وبعد أن اكتمل الحضور بعرض كافة الرسوم جاءت لجنة تقييم المشاركين بالرسوم وتم اختيار ما هو نافع ومفيد .

والتقيت بالرسامة المتميزة ( زينه ) التى تحدثت عن فوزها بالمعرض وقدمت الشكر والتقدير للجنة وقالت ان اللجنة قد اختارت البعض من الاعمال المتميزة لبعض الفنانين العراقيين الذين هم فعلا كانوا متميزين ويستحقون التكريم

بالعراق بدا الرسم منذ ثلاثينات القرن الماضي واستطاع عن طريق المعارض المدرسية السنوية ان يجتذب له جمهورا خاصا متحمسأ لحضور هذه المعارض والاستمتاع بمشاهدة ما يقدمه أبناؤهم من لوحات واعمال يدوية مختلفة .

ان فناني العراق استطاعوا صقل مواهبهم عن طريق الدراسة في معهد واكاديمة الفنون الجميلة ببغداد والبعثات الدراسية خارج القطر مما وسع رقعة الرسم في العراق ودفع عجلة تطور العراق نحو الامام ان توجه الفنانين للقيام بالمعارض الشخصية والمشتركة والجماعية ونقل بعض المعارض الى كل مكان ترك اثراً واضحا في بلدنا العراقي وخصوصا مرحلة السبعينات كانت من اغنى المراحل في الرسم اذ قدم فيها اغلب الفنانين اجمل ما ابدعوه من لوحات زيتية ومائيه وهي لحد الان في بغداد تركت اثرا في نفوس العراقيين الكاتب والناشط المدني علي محمد الجيزاني .