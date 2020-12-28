وثيقة تكشف تعهد الحلبوسي للإمارات بزيادة عدد المقاعد المخصصة للسنّة في البرلمان إلى 90 مقعدا

كتب: إبراهيم الشويمي

كشف موقع مجهر الجزيرة الإخباري عن تقرير سري متبادل بين الجانبين الإماراتي والعراقي ينص على أن سفير دولة الإمارات حسن أحمد الشحي أجرى لقاءا غير رسمي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتعهد الأخير بالموافقة على التعاون مع الإمارات لإضعاف الدولة الشيعية في العراق عن طريق زيادة عدد المقاعد المخصصة للسنّة في قانون الانتخابات العراقي الجديد إلى 90 مقعدا ومقاعد الشيعة المستقلين إلى 40 مقعدا. ويشير التقرير أيضا إلى أن الإمارات تحاول استغلال التيار الصدري لخلق الأزمة السياسية بين البيت السياسي الشيعي، كما حاولت دعم الاحتجاجات العراقية 2019.

إذا تأكدت هذه المعلومة يتبين لنا أنه بعد تدخل بن زايد السافر في اليمن وليبيا فإنه يحاول تطبيق سياساته في العراق. ولكن هناك اختلاف بين تدخل بن زايد في الشؤون الداخلية لليمن وليبيا وتدخله في العراق؛ فإنه في العراق لا يسعى لدعم متحالفيه كحفتر بل يحاول التحالف مع مناهضي سياساته الإقليمية من البيت

السياسي الشيعي.