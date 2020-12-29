أنشيلوتي ضد غوارديولا .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 26 نقطة مع غوارديولا، وحقق الفريق 7 انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل 5 مرات.

وسجل السيتي 21 هدفا ولكنه يملك الدفاع الأقوى بالمسابقة باستقبال 12 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي السيتي بالدوري كلٌّ من رياض محرز ورحيم سترلينغ برصيد 4 أهداف.

أنشيلوتي ضد غوارديولا

يتجدد الصدام المثير تكتيكيا خارج الخطوط بين أنشيلوتي وغوارديولا، وتحمل مواجهة الليلة رقم 4 بين الثنائي، وفاز غوارديولا مرة وحيدة مع السيتي ضد إيفرتون، بينما خسر مرتين حين كان مدربا لبايرن ميونخ الألماني وكان أنشيلوتي مدربا لريال مدريد الإسباني.

وفاز أنشيلوتي مرة وحيدة على السيتي في 5 مواجهات خسر 4 منها كما أن غوارديولا لم يخسر سوى مرة وحيدة أمام إيفرتون في 8 لقاءات حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ 1 من يناير/كانون الثاني الماضي وفاز السيتي بنتيجة 2-1 واللافت أن السيتي فاز في آخر 5 مواجهات ضد إيفرتون، الذي حقق آخر انتصار على السيتي يوم الـ 15 من يناير 2017 برباعية دون رد.

أفكار أنشيلوتي

يعيش أنشيلوتي حالة من الاستقرار الفني والمعنوي مع إيفرتون، ويسعى لتثبيت أقدام الفريق بالمربع الذهبي وهو ما لم يتحقق منذ موسم 2004 – 2005.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه سعيد ومحظوظ بتدريب فريق إيفرتون، ويعيش لحظات مثالية مع النادي وجماهيره ولاعبيه رغم وجود بعض الغيابات المؤثرة، ولكن طموحه بلا حدود كما أنه يدرك صعوبة مباراة السيتي مثل باقي لقاءات البريميرليغ.

ويفتقد إيفرتون بعض اللاعبين بسبب الإصابات على رأسهم: لوكاس ديني، وفابيان ديلف، وجان فيلي جامين، وريتشارليسون، وآلان لوريرو، مع شكوك حول جاهزية جيمس رودريغيز.

ويعتمد أنشيلوتي على طريقته المعتادة 4-2-3-1 بوجود الحارس جودران بيكفورد وأمامه ياري مينا ومايكل كين ويمينا ماسون هولجيت ويسارا بن جودفري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله دوكوري وبجواره توم ديفيز وأمامهما صانع الألعاب جيلفي سيغوردسون الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، بينما يلعب على الأطراف أليكس إيوبي وبيرنارد مع القناص كالفيرت ليوين.

أسلحة غوارديولا

يتطلع السيتي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري ومواصلة انتفاضته، خاصة أن هذا الانتصار سيكون مهمّا للاقتراب بقوة من المربع الذهبي والمنافسة على الصدارة من جديد بعد الهزة القوية التي تعرض لها الفريق بداية الموسم.

وأكد غوارديولا قبل لقاء إيفرتون في المؤتمر الصحفي أن هجوم فريقه يتحسن واستعاد فكرة الاستحواذ بشكل أكبر، موضحا أنه لن يغامر بأي لاعب حتى سيرجيو أغويرو دون اكتمال جاهزيته.

ويفتقد الفريق خدمات إريك غارسيا للإصابة، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس إديرسون وأمامه رباعي خط الدفاع: جون ستونز، وروبن دياز، ويمينا جواو كانسيلو، ويسارا بنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط فرناندينهو وبجواره إلكاي غوندوغان وأمامهما صانع الألعاب الموهوب كيفين دي بروين الذي صنع 7 أهداف بالدوري؛ ما يعني ثلث أهداف فريقه هذا الموسم بالبريميرليغ.

ويقود الهجوم غابريل خيسوس أو سيرجيو أغويرو وبجواره رحيم سترلينغ وربما يظهر فيل فودين ويمينا رياض محرز.