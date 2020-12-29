المباشرة بتأهيل طريق كوت – بغداد بكلفة 97 مليار وبمدة تنفيذ 1090 يوماً

واسط/ جبار بچاي

باشرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بأعمال المرحلة الأولى لتوسعة طريق كوت بغداد ليكون طريقاً للمرور السريع وبطول 120 كيلو متر لهذه المرحلة التي تبلغ كلفتها 97 مليار دينار وحددت لإنجازها مدة 1090 يوما.

وقال معاون محافظ واسط لشؤون الطرق والبلديات المهندس سعدون كريم المنيهلاوي في حديث لـ(المدى)، إن “ملاكات شركة حمورابي للمقاولات العامة، وهي إحدى الشركات التابعة للوزارة باشرت بأعمال المرحلة الأولى لتوسعة وتأثيث طريق كوت بغداد لممري الذهاب والإياب وبطول 120 كم لكلا الممرين ليكون طريقاً للمرور السريع”.

وأضاف أن “أعمال المرحلة الأولى تبدأ من نقطة تقاطع الطريق الحولي شمال الكوت الى نهاية الحدود الإدارية لناحية الدبوني ولمسافة تصل الى 60 كيلو مترا لكل ممر من ممري الذهاب والإياب”. موضحاً أن “إجمالي عرض الممر الواحد من الطريق سيكون 12 متراً وبذلك سيكون هذا الطريق واحدا من الطرق النموذجية في العراق وبمواصفات عالية لطرق المرور السريع التي تربط العاصمة بغداد مع المحافظات الجنوبية”.

وذكر أن “العمل الذي ينفذ تحت اشراف مديرية طرق وجسور واسط يشتمل على أعمال قلع الاكتاف بعمق 67 سم وعرض خمسة أمتار ونصف المتر لكل ممر على طول الطريق ثم تجري عملية الحدل وبعدها انشاء طبقتين من الحصى الخابط بسمك كلي 45 سم ثم تكون في الاخير أعمال التبليط وهي بثلاث طبقات، تبدأ بطبقة الأساس القيري ثم الطبقة الرابطة وأخيرا الطبقة السطحية التي تكون على عرض الممر الواحد البالغ 12 متراً بإضافة مادة البوليمر الى المزيج الاسفلتي، كما ويشمل العمل إطالة وتمديد جميع القناطر الانبوبية والصندوقية على طول الطريق ومن الجانبين لتحقيق العرض المطلوب مع تنفيذ سياج وقائي يفصل بين الممرين وإنشاء قناطر نصفية لتصريف مياه الأمطار من الجزرة الوسطية”.

وبين معاون المحافظ أن “الاعمال تتضمن أيضاً إنشاء ثلاثة مجسرات بمواصفات نموذجية، الأول مجسر باتجاه قضاء الاحرار يربط مع الجسر الذي ينشئ على نهر دجلة والمجسر الثاني يكون عند تقاطع مفرق النعمانية إضافة الى مجسر ثالث يكون في تقاطع دبوني – جصان وأربعة جسور للمشاة موزعة في المناطق ذات الكثافة العالية في عبور الاشخاص”.

وقال إن “المبلغ الكلي لأعمال المرحلة الأولى 97 مليار دينار وقد حدد لإنجازها فترة 1090 يوما وإن جميع الاعمال ستجري وفق أدق المواصفات الفنية وترافق ذلك أيضاً أعمال تأثيث بعد انتهاء هذه المرحلة بالقطع الارشادية وعلامات الدلالة والتحذير والتي سيتم تحديد أماكن وضعها بالتنسيق مع مديرية مرور واسط وكل ذلك من أجل أن يكون هذا الطريق الذي يربط بين واسط وبغداد طريقاً مثالياً ويساهم في التقليل من الحوادث المرورية التي تحصل باستمرار نتيجة الزخم في سير المركبات والسرعة الفائقة”.

وأوضح أن “مديرية طرق وجسور واسط نفذت في العام 2020 العديد من الأعمال لتأهيل مجموعة من الطرق الخارجية المتضررة والجسور على شكل مراحل لتكون سالكة أمام المركبات بعد الضرر الذي أصابها جراء الحمولات العالية للشاحنات الكبيرة”.

يذكر أن مجموع الطرق الرئيسة والثانوية في محافظة واسط خارج الحدود البلدية تبلغ ما يقارب 1850 كم أهمها الطرق الرئيسة التي تربط واسط مع العاصمة بغداد وكذلك مع محافظات بابل والديوانية وذي قار وميسان وجميعها بممرين لكنها تعاني في الوقت الحالي من وجود الكثير من الاضرار فيها نتيجة مرور الشاحنات ذات الحمولات العالية مما يؤدي بين الحين والآخر الى حصول بعض الحوادث المرورية.