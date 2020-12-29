المتحدث باسم الصدر: نسعى الى 100 مقعد نيابي لمسك الأمور في الحكومة المقبلة والميزانية لا تكفي لسداد الرواتب

قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء 29 كانون الأول 2020، ان تياره يسعى للحصول على 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، مبينا ان الحديث عن التحالفات السياسية في هذه الفترة امر بعيد.

وذكر العبيدي في مؤتمر صحفي عقده بمنزل الصدر، في الحنانة بمحافظة النجف ان الحديث عن التحالفات السياسية امر بعيد الآن، مشيرا الى ان هنالك نية وطموح للحصول على مئة مقعد نيابي لمسك زمام الأمور، في الحكومة المقبلة.

واضاف ان بقاء عمل المحافظات بدون رقيب بعد توقف عمل مجالس المحافظات من الممكن ان تكون باب من ابواب الفساد، مشيرا الى اهمية المحافظة على السلم المجتمعي ويجب ان تكون بغداد بعيدة كل البعد عن الرعب، نتيجة اطلاق الصواريخ المستهدفة للبعثات الدبلوماسية.

ورأى ان الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، كما وانه ليس هناك نص او فقرة في الموازنة ترعى مصالح الطبقة الفقيرة.

وتابع: الازمة الاقتصادية تتفاقم والحل المنطقي غير موجود، مشيرا الى ان هناك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي الاقتصادي والسياسي.