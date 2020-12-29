“المرأة الخارقة 1984” يكسر جمود السينما ويحقق أعلى إيرادات منذ بدء الوباء

أعلنت شركة “وارنر براذرز” للترفيه أن فيلم “ووندر وومان 1984” أو المرأة الخارقة حقق إيرادات بلغت 36.1 مليون دولار لدى عرضه في دور السينما العالمية خلال عطلة عيد الميلاد وأنه عزز نسبة المشاهدة لشبكة البث “أتش بي أو ماكس” بعد بثها له تزامنا مع دور العرض.

وقالت وارنر براذرز التابعة لشركة “إيه تي آند تي” إن إيرادات الفيلم من دور السينما الأميركية والكندية بلغت 16.7 مليون دولار، وهذه أعلى إيرادات عرض أول منذ أن تسبب وباء كورونا بإغلاق دور السينما في مارس/آذار الماضي.

غير أن هذا الرقم ليس سوى نذر يسير بالنسبة لإيرادات فيلم حركة ضخم الميزانية. فقد حقق فيلم “ووندر وومان” أو المرأة الخارقة عام 2017 إيرادات بلغت 103.2 مليون دولار عند عرضه الأول محليا.

ومع إغلاق ثلثي دور السينما في الولايات المتحدة لجأت وارنر براذرز إلى خيار غير اعتيادي ، إذ أتاحت الفيلم لعملاء شبكة “أتش بي أو ماكس” للبث الرقمي التابعة لـ”إيه تي آند تي” في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان إن الملايين شاهدو الفيلم على المنصة الرقمية وإجمالي عدد ساعات المشاهدة على المنصة ارتفع إلى ثلاثة أمثال يوم الجمعة مقارنة بأي يوم عادي في الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنها ستسرع من إنتاج فيلم ثالث من سلسلة “المرأة الخارقة” الذي تكتبه وتخرجه باتي جنكينز وتلعب دور البطولة فيه الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.

ولم تفصح الشركة عن تاريخ عرض الفيلم.

وأعلنت وارنر براذرز عن نفس استراتيجية العرض المزدوج لأفلامها في 2021 والبالغ عددها 17، مما أثار انتقادات شديدة من بعض مخرجي هوليوود ومشغلي دور السينما الذين يأملون في الانتعاش بعد حملة التطعيم بلقاحات كورونا.

وقالت شركة أبحاث كومسكور إن إجمالي ما حققته عروض السينما في 2020 حتى يوم الأحد بلغ 2.3 مليار دولار في تراجع نسبته 80 في المئة عن العام السابق.