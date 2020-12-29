بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

وقال عيسى انه “كانت هناك زيارة لوفد يضم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان يمثل الاحزاب في الاقليم، لكنها اجلت الى اشعار اخر، ولم يحدد موعدها بعد”.

وبين ان “هذه الزيارة هي زيارة سياسية، لبحث العلاقات العامة بين بغداد وأربيل، وكذلك الملفات الخلافية وحل الاشكاليات بين الطرفين، وفق القانون والدستور العراقي”.

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي قد افصحت يوم الجمعة عن عزم اقليم كوردستان تشكيل وفد سياسي رفيع لزيارة العاصمة بغداد قبل إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 بهدف تسوية الخلافات المالية بين الجانبين.

واعلن وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد يوم الثلاثاء الماضي عن نجاحه في التوصل الى صيغة إتفاق مع الحكومة الاتحادية افضت الى موافقة الاخيرة على إعادة تمويل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بالاقليم وفق قانون العجز المالي (الإقتراض) المشرّع من قبل البرلمان اضافة الى تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوفد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم الثلاثاء بعد قرابة 15 يوما من خوض الوفد سلسلة من المباحثات التي جرت في العاصمة بغداد مع المسؤولين الكبار في الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية المتنفذة في البلاد.

ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في قانون العجز المالي الذي شرعه البرلمان العراقي في شهر تشرين الثاني الماضي رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.