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بيئة ديالى تؤشر انخفاض نسبة التلوث في الأنهار

أصدرت دائرة بيئة ديالى، أمس الاثنين، تقريرها النهائي عن ملف تلوث الانهر داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله الشمري لوكالة (بغداد اليوم)، إن “تلوث الأنهر الكبيرة في ديـــــــــالى انخفض بنسبة 10 % قياسا بالعام الماضي وهو مؤشر إيجابي، جاء بسبب المتابعة المستمرة لرفع التجاوزات والحد من الانتهاكات الحاصلة من المناطق القريبة من ضفاف الأنهر، مؤكدا بأن ملف الأنهر الداخلية لا يزال يواجه تعقيدات بسبب كثرة التجاوزات لكننا نحاول من خلال ورش التوعية أن ندفع باتجاه خفضها وحصرها نظرا لتداعياتها السلبية على البيئة بشكل عام”.

وأشار إلى “ضرورة سن قوانين داعمة لبيئة الأنهر وتدفع باتجاه الحزم في التغريم والسجن لمن لا يمتثل للإجراءات، لان بيئة الأنهر مهمة جدا في منع انتشار الامراض والاوبئة”.

وتضم ديالى العديد من الأنهر المهمة أبرزها خريسان وديالى ومهروت والخالص والتي تؤمن المياه لمئات آلاف من السكان.

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