بين اعفاء وعودة للمنصب.. صلاح الدين تودع 2020 بأكثر من 10 تغييرات إدارية

شهدت محافظة صلاح الدين؛ سلسلة تغييرات إدارية في الدوائر والوحدات التابعة لها؛ بسبب الضغوط الخدمية والطعونات القضائية.

وقال مصدر حكومي في المحافظة إن “المحافظة شهدت أكثر من 10 تغييرات إدارية بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري”.

وتابع المصدر؛ أن اقضية سامراء وبلد واخرها قضاء الشرقاط شهدت اعفاء وعودة لرؤسائها الاداريين لاسباب مختلفة.

وبين ان “قائممقام سامراء محمود السامرائي اعفي من منصبه بسبب تهم فساد واعيد مرة اخرى بقرار قضائي وكذلك قائممقام بلد عامر عبد الهادي مرهون الذي احيل قسرا للتقاعد بسبب الضغط الجماهيري، و التردي الخدمي منذ أكثر من 5 أشهر، ولازال المنصب يدار بالوكالة وسط ترجيحات بعودة القائممقام الى منصبه بقرار قضائي”.

وأضاف المصدر؛ أن “محافظ صلاح الدين اصدر امس وثيقة رسمية باقالة قائممقام الشرقاط الحالي خير الله مجيد واعادة القائممقام المعفى سابقا على دودح خلف الجبوري بعد كسب الأخير قضية الطعن القضائي”.

واشار المصدر إلى أن “تغييرات إدارية في الدوائر الحكومية نفذت، فيما ألغي قسما منها بسبب تقاطع الصلاحيات بين المحافظة ورئيس الوزراء، وما خلفته الثغرات القانونية بعد حل مجالس المحافظات دون حسم مصيرها القانوني حتى الآن”.

ويرى مراقبون في صلاح الدين خضوع التغييرات الادارية للصراعات السياسية والانتخابية في عدة وحدات ادارية.