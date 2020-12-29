تركيا تشترط نتيجة سلبية لفحص كورونا لدخول السياح اليها من إقليم كوردستان والعراق

افاد بيان من مجمع إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا ،الاثنين ، بضرورة حمل السياح الراغبين بالسفر الى تركيا عبر المعبر الواقع في محافظة دهوك (المعبر الرئيسي الوحيد بين إقليم كوردستان والعراق مع تركيا) للفحص الخاص بكورونا الذي يظهر سلامة المسافر من الوباء.

البيان الذي ، قال ان مديرية المجمع تبلغ السياح الراغبين بالسفر الى تركيا من مواطني العراق وإقليم كوردستان بضرورة ان يكونوا حاصلين على تقرير بنتيجة سلبية لفحص (PCR) الخاص بكورونا ، وان لايكون قد مر على صدور التقرير اكثر من 72 ساعة.

وأشار البيان الى ان هذا الاجراء جاء تماشياً مع آخر التعليمات المتبعة من قبل الجانب التركي للسماح للسياح بدخول تركيا ، وسيطبق اعتباراً من 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.