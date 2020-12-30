إطلاق الوجبة العاشرة من منحة العودة للعوائل النازحة

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، يوم أمس، إطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه أن “الوزيرة أكدت حرصها على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الأسر العائدة، معلنة إطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية وعبر منافذ البطاقة الالكترونية (كي كارد)”، مشيرة إلى أن “الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الأصلية”.

وأشارت الوزيرة الى أن “الوزارة اطلقت منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود نتيجة لعدم اقرار الموازنة لهذا العام وقلة التخصيصات المالية”، مضيفة أن “عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة “.

ولفت الى أنه “تم إعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة لتشمل جميع الأسر العائدة في جميع محافظات البلاد”، مشدّدة على أن “الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الأموال الكافية وإقرار الموازنة خلال العام المقبل”.

من جانب آخر، أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين، يوم أمس، عن غلق مخيمات النازحين في المحافظة بضمنها مخيم الشهامة في العلم بالتنسيق مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية والجهد الهندسي لقيادة عمليات سامراء و قيادة عمليات الحشد الشعبي عملت على مسح المنطقة بالكامل ورفع الأنقاض والمخلفات العسكرية.

وقال مدير الدائرة خالد محجوب جاسم في بيان إن “الدائرة عملت على غلق جميع المخيمات في المحافظة وإعادة النازحين الى مناطقهم بعد إكمال تحريرها من عصابات “ داعش” الارهابية، حيث تم غلق آخر مخيم في المحافظة و هو مخيم الشهامة الذي يحوي 150 أسرة من أسر “ داعش” الارهابي وتمت إعادتهم الى مناطقهم بالتنسيق مع القيادات الأمنية و الوكالات الاستخبارية وشيوخ العشائر ورؤساء الوحدات الإدارية بكفالتهم والاستمرار بمتابعتهم وضمان دمجهم بالمجتمع وعدم انخراطهم ضمن التنظيمات الإرهابية وتخصيص لجنة أمنية من قيادة العمليات و الأجهزة الاستخبارية لمتابعتهم بعد أن تمت إعادتهم الى مناطق سكناهم”.

ولفت محجوب الى “فتح باب العودة الى منطقة السيد غريب والحاتمية، إذ تمت إعادة 32 أسرة الى منطقة السيد غريب كمرحلة أولى وتم إكمال جميع الإجراءات الأولية وتدقيقهم أمنياً وعلى أثرها تم تزويدهم بهويات تسمح بدخولهم الى مناطقهم”.