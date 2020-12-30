Posted on by

إغلاق أكثر من 1000 محل تجاري في السليمانية

أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية يوم أمس، عن إغلاق أكثر من 1000 مكان ومحل تجاري لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، مشيراً الى فرض غرامات تخطت 300 مليون دينار عراقي على تلك الأماكن.

وقال قائممقام المحافظة آوات محمد في مؤتمر صحفي، إن القائممقامية زارت 66 ألفا، و751 مكاناً خلال الاشهر الـ12 الماضية من العام الحالي، وسجلت 5763 مخالفة.

وأضاف أنه تم فرض غرامات مالية ما قيمته 325 مليوناً، و440 ألف دينار عراقي على تلك الأماكن التي لم تلتزم بالتعليمات مع إصدار إنذار لـ4515 مكاناً آخر.

وتابع محمد بالقول إنه تم ضبط واتلاف 950 طناً من المواد الغذائية، والبضائع المنتهية الصلاحية، مشيراً الى إغلاق 1053 مكاناً ومحلاً تجارياً.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close