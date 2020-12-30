إغلاق أكثر من 1000 محل تجاري في السليمانية

أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية يوم أمس، عن إغلاق أكثر من 1000 مكان ومحل تجاري لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، مشيراً الى فرض غرامات تخطت 300 مليون دينار عراقي على تلك الأماكن.

وقال قائممقام المحافظة آوات محمد في مؤتمر صحفي، إن القائممقامية زارت 66 ألفا، و751 مكاناً خلال الاشهر الـ12 الماضية من العام الحالي، وسجلت 5763 مخالفة.

وأضاف أنه تم فرض غرامات مالية ما قيمته 325 مليوناً، و440 ألف دينار عراقي على تلك الأماكن التي لم تلتزم بالتعليمات مع إصدار إنذار لـ4515 مكاناً آخر.

وتابع محمد بالقول إنه تم ضبط واتلاف 950 طناً من المواد الغذائية، والبضائع المنتهية الصلاحية، مشيراً الى إغلاق 1053 مكاناً ومحلاً تجارياً.