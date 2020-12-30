التربية تؤكد بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الأسبوع

أكدت وزارة التربية، على ضرورة بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الأسبوع، فيما وجهت المدارس بالإلتزام بقرارات خلية الأزمة.

وقالت الوزارة في بيان أن “وزير التربية علي حميد الدليمي وجّه المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الأزمة وعدم التعامل مع أي قرارات أخرى”.

وأكدت الوزارة “حرصها التام على سلامة طلبتها”، مبينة أنها “ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بأن يكون دوام التلاميذ يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي أو ثانوي)، وأما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد)”.

وأضافت أن “الوزير شدّد على جميع إدارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وإنها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لأي توجيهات أو قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة أبناءنا الطلبة وضماناً لاستمرار العملية التعليمية”.

من جانبها، تحدثت وزارة الصحة والبيئة، أمس، عن إجراءات لمواجهة السلالة الجديدة لفايروس كورونا، فيما حذّرت من مخالفة قرار “الإغلاق الليلي”.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح صحفي، إن “هناك إجراءات لمواجهة السلالة الجديدة من فايروس كورونا”.

وحذّر التميمي، من “عدم الالتزام بقرار غلق المولات والمطاعم والمرافق السياحية بعد الساعة السابعة مساءً”، لافتاً إلى ” زيادة الفحوصات المختبرية لتشخيص كورونا في الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن “عدد فحوصات كورونا يتراوح بين 35 إلى 40 ألف فحص يومياً”، مبيناً أن “العراق حقق نسب إصابات قليلة بكورونا مقارنة بعدد الفحوصات”.

وأصدر مجلس الوزراء، يوم (22 كانون الأول 2020)، عدداً من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فايروس كورونا.