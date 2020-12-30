الديوانية تستحدث فوجاً للطوارئ

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، يوم أمس الثلاثاء، استحداث فوج تكتيكي للطوارئ وحفظ الأمن وهيبة الدولة وفرض سيادة القانون في عموم مناطق المحافظة، قوامه 500 عنصر ما بين ضابط ومنتسب.

وذكر إعلام المديرية في بيان أن “محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان يشرف ميدانياً على جاهزية الفوج لإداء الواجب بعد إكماله كافة التدريبات في فرقة الرد السريع التي استمرت ثلاثة أشهر منذ مطلع شهر أيلول من العام الجاري ، ورافقه مدير شرطة الديوانية العميد حيدر حسن منخي ومدير أفواج طوارىء الديوانية العميد عدنان أسود”.

وبيّن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أن، “فوج المهمات الخاصة التكتيكي في محافظة الديوانية قد أكمل كافة تدريباته في فرقة الرد السريع المتضمنة تعزيز القدرة القتالية والتدريبات على الأسلحة الساندة والمتوسطة وإعداد مقاتلين ذوي كفاءة ومهارة عالية على تنفيذ الواجب في حفظ الأمن وضبط السلاح المنفلت وإلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين للقانون فضلاً عن تعزيز مكافحة الجريمة ودعم الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة”.