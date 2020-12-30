الكاظمي: عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة .. ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة، مشدداً أن ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان ، إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيا خلال كلمة له في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة كل الضباط والمراتب في جميع المؤسسات العسكرية والأمنية – جيش وشرطة وشرطة اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي وبيشمرگة».

ونقل البيان عن الكاظمي قوله: «أنتم رمز العراق وإنجازاتكم في عام 2020 كبيرة ومفخرة لنا، فهو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني».

ودعا الكاظمي، الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة «كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة».