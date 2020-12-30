اللجنة القانونية للموظفين: غير قادرين على إلغاء استقطاعات رواتبكم

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم صالح، أمس الثلاثاء، أن البرلمان لا يستطيع إلغاء الاستقطاعات الضريبية المفروضة على رواتب الموظفين في موازنة 2021.

وقال صالح إن “مجلس النواب لا يمتلك الصلاحيات الكبيرة في قضية إجراء المناقلات في مشروع الموازنة لعام 2021، حيث صلاحياته محدودة لا تتجاوز الـ10% فقط بين فقرة وأخرى”.

واضاف أن “الاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً، ولا يمكن للبرلمان الغاء هذه الفقرة”، مبينا أن “مجلس النواب بإمكانه اجراء بعض التعديلات وعليه اعلام مجلس الوزراء بذلك والموافقة عليه”.

ووفقاً لجداول الموازنة، فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.