المتحدث الحكومي: الصحة أكملت إجراءات استيراد لقاح كورونا

أكد المتحدث باسم الحكومة، أمس، ان الأخيرة تعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة، فيما أشار الى ان الصحة أكملت إجراءات التعاقد مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان “الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد”، مبيناً أن “الحكومة تعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة”.

وأوضح ناظم أن “موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة، والورقة البيضاء بداية الإصلاح المنشود”، مردفاً أن “وزير الصحة أكد إكمال الإجراءات مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا”.

وبشأن المشاريع الاقتصادية، ذكر ناظم أن “مجلس الوزراء صوّت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء صوّت أيضاً على مضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين، وكذلك صوّت على معالجة مشروع مصفاة الناصرية”.

ولفت الى أن “مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام 2022، ومجلس الوزراء صوّت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب”. وأردف وزير الثقافة أن “وزير التربية صادق على تكييف المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية”.

وعقد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها مناقشة عدة قضايا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “تمت مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة عرضا مفصلا عن الإجرءات الحكومية المتبعة لمواجهة فايروس كورونا، والحد من مخاطر انتشاره”.