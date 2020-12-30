“بابــيلــون” ثلاثــون عامــاً على طريـق الثقافة والاعلام

* رواء الجصاني

في مثل هذه الأيام من أواخر عام 1990 أي قبل ثلاثين عاماً تحديداً، انطلقت “بابيلون” منبراً متفرداً في العاصمة التشيكية- براغ، لتعنى بشؤون تبادل الثقافات والمعلومات العربية- التشيكية، عبر اصدارات وفعاليات متنوعة، هدفت جميعها للسيّر والتميز بذلك الاتجاه، وبموضوعية وحرص على الحقيقة، وإشاعتها.. كما أصبحت “بابيلون” خلال العقود الثلاثة الماضية، الى جانب مهامها الاعلامية والثقافية، ملتقى اجتماعياً لبنات وأبناء الجالية العربية، وتمكنت – جهد ما استطاعت – من تكثيف الصلات والعلاقات بينهم، وعلى أكثر من صعيد.

لقد كان من المخطط له ان يكون ثمة احتفاء يليق بهذه الذكرى السنوية اليوبيلية، ولكن الظروف العامة، والخاصة، ونعني بها الاحترازات التقييدية بسبب الأزمة الصحية الراهنة، حالت دون تحقيق ما كنا نطمح اليه، وعسى ان تكون هناك فرصة قريبة لاحقة على تلكم الطريق..

ان الواجب يستدعي بهذه المناسبة تجديد الاعراب عن فائق التقدير والاعتزاز لجميع من قــدّر لـ”بابيلون” جهودها، وتميّزهــا، في اطار ما سعــت اليه كمؤسســة “غير ربحية” بكل ما يعنيه ذلك الوصف… وكم نأمل ان نوثق في المستقبل مواقف ومحطات تاريخية عن بضعة وقائع تؤشر لذلك بالايجاب والسلب، في آن واحد.. شاكرين جميع الذوات الافاضل الذين بادروا للتهنئة وأعربوا عن تمنياتهم الطيبة، التي نردّ عليهـا هنا مضاعفة، وأكثر، وأطيب، ودام الجميع بصحة وخير وسؤدد…