داعش يهاجم مناطق في شمالي ديالى بالقناصة والهاونات

افاد مصدر في شرطة ديالى، امس الثلاثاء، بمهاجمة عناصر من تنظيم داعش قرى شمال شرقي المحافظة بالهاونات واسلحة القناص، مشيراً إلى إصابة عناصر أمن ومدنيين.

وقال المصدر إن “عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص والهاونات نقاطاً للجيش العراقي في قرى شيرك والقاية بين خانقين وجلولاء وقرى الاصلاح وام الحنطة شمالي جلولاء، ( 70 كم شمال شرق بعقوبة)”.

وأضاف المصدر، أن “الهجمات التي استهدفت نقاطاً للجيش في شيرك والقاية تسببت بجرح عنصرين من تلك النقاط”، كما اكد “استهداف داعش الكاميرا الحرارية والحراسات الليلية للحشد العشائري في قرية ام الحنطة والاصلاح وتسبب بجرح اثنين من الجيش والحشد العشائري”.

وأضاف المصدر ان “الحشد العشائري نجح في قتل احد عناصر داعش بعد تعقبه منفذي الهجوم”.

واشار الى ان “الوضع الامني تحت السيطرة والقوات الامنية منتشرة بصورة طبيعية”.

يذكر ان مناطق اطراف جلولاء وخانقين تشهد اضطراباً امنياً منذ 3 اعوام بسبب تسلل عناصر تنظيم داعش الفارين من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.