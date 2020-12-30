مجمع بروج السكني الإستثماري تحفة معمارية حديثة سترى النور قريباً لتزين العاصمة بغداد

ضمن تنسيق مميز بين شركة عبر المدن للتطوير العقاري و مجموعة BC التركية يتم تنفيذ مشروع بروج السكني الممنوح إجازة من قبل هيئة إستثمار بغداد ضمن القطاع السكني الإستثماري في العاصمة ويحظى بدعمها ورعايتها . وهو أحد المشاريع التي سترى النور قريباً ومن المُؤمل أن تكمل سلسلة النجاحات السابقة التي حققتها المجموعة المنفذة له . حيث يتألف المشروع المتميز بموقعه الإستراتيجي من مجموعة أبراج يصل إرتفاعها الى ٢٥ طابق وتضم وحدات سكنية متنوعة المساحات لتناسب جميع الفئات فضلاً عن وجود أبنية خدمية وبوابات خاصة مؤمنة مع فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة منها :

_ مراكز تعليمية

_ مراكز تجارية

_ مراكز صحية

_ ملاعب أطفال

_ أنظمة خدمات حديثة

_ مواقف سيارات

_ مساحات خضراء

يذكر بأن تنفيذ المجمع الكائن في شارع مطار بغداد الدولي/ مقابل ساحة عباس بن فرناس سيتم وفق أحدث المعايير العالمية إذ يمثل المشروع الإختيار الآمن للعائلة العراقية ويعد أكثرها تناسباً مع دخل المواطنين حيث سيتم إعتماد نظام البيع بالنقد أو الأقساط الشهرية . هذا وقد باشرت الشركة المنفذة بتهيئة مركز المبيعات الخاص بالمشروع في منطقة المأمون لإستقبال الراغبين بالتسجيل على الوحدات السكنية .

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تحياتنا

قسم العلاقات العامة والإعلام

هيئة إستثمار بغداد