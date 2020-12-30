مصدر: لقاح «كورونا» يباع في بغداد بأسعار مرتفعة.. يدخل عن طريق التهريب

كشف مصدر محلي في العاصمة العراقية بغداد ، الثلاثاء ، عن وجود عمليات لبيع لقاح «كورونا» الروسي ‹سبوتنيك – v› في بعض صيدليات العاصمة خصوصاً في منطقة الحارثية وسط بغداد، وبأسعار مرتفعة تصل لنحو ٣٥٠ دولار.

وأوضح المصدر، أن «اللقاح الروسي يدخل إلى العراق عن طريق التهريب وبصورة غير رسمية، لكون هذا اللقاح لم يحصل على ترخيص من قبل وزارة الصحة العراقية، ولهذا السبب يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، رغم أن روسيا قد أكدت أن سعره لن يتجاوز العشرين دولاراً».

لافتاً إلى أن «اللقاح الروسي لم يحظَ برواج واسع بين صفوف المواطنين في بغداد، لعدم ثقتهم بفعالية هذا اللقاح، إلا أن عمليات البيع ما تزال مستمرة، ومن المتوقع أنها سوف تتصاعد بمجرد البدء ببيع اللقاحات الأمريكية».