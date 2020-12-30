هرب بها إلى الأردن هل سيطالب به حكومة العراق ؟

” صدر حكم بالسجن 15 عامًا ضد رئيس ديوان الوقف السني الأسبق أحمد عبد الغفور السامرائي بعد إدانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقضية فساد. بتاريخ 22 كانون الأول 2020 .
وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنّ “محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت حكمًا بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة الإضرار العمــــــــــــــــــــــــــــــــــد بأموال الجهة التي يعمل فيها”.
وأضاف البيان، أنّ الحكم صدر على المتهم الهارب “عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات وسبعمئة وستة وستين مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار، وتعمــــــــــــــــــــــــــــــــده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها خلافًا لأحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981”.
وأوضح البيان، أنّ “سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومئة وسبعة ملايين دينار عراقي”، مشددًا أنّ “المتهم “قصد المنفعة الشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية من هذه العملية”.
كما أشار البيان، إلى أنّ “المحكمة أصدرت حكمها وفقًا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي”.
ترا عراق – فريق التحرير
راجع كذلك : استدعاء مسؤولين وتحقيقات في قضايا “فساد كبرى” تتعلق بالوقف السني .
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رب بها إلأى الأردن
لندن
كانون الأول 2020