هرب بها إلى الأردن هل سيطالب به حكومة العراق ؟

” صدر حكم بالسجن 15 عامًا ضد رئيس ديوان الوقف السني الأسبق أحمد عبد الغفور السامرائي بعد إدانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقضية فساد. بتاريخ 22 كانون الأول 2020 .

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنّ “محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت حكمًا بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة الإضرار العمــــــــــــــــــــــــــــــــــد بأموال الجهة التي يعمل فيها”.