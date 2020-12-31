أل مجدم من قبيلة خفاجة عشيرة أل خليل في الحلة

بقلم // مجاهد منعثر منشد

حسب طلب الوجيه (الحاج هادي حمادي عبد الخفاجي) التحقيق في نسبه و بناءً على المسؤولية الملقاة على عاتقنا تبين لنا من خلال مصدر واعترافات بعض أبناء خفاجة البالغ عددهم ستة عشر فردا بينهم أحد أهم رؤساء خفاجة هو الشيخ فخري منصور السماوي , فتواقيعهم على المضبطة الخاصة بالنسب اعتراف صريح وتحمل مسؤولية شرعية أمام الله سبحانه وتعالى بأن أسرة أل مجدم من قبيلة خفاجة ـ سلف أل خليل . فضلا عن ذلك الوثائق الشخصية للموما إليه كالجنسية العراقية وهوية صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، رابطة عشائر العراق الجديد المستقلة كل من الوثيقتين تحمل لقبه الخفاجي *.

ذكرهم د.ثامر الخفاجي , أل مجدم : سكنوا الكوفة . ومنهم : حسن وكاظم وحمزة وحيدر أولاد صفوك بن مجدم الخفاجي , وعلوان بن مجدم الخفاجي وأولادهم , (1).

وأعقاب مجدم حسب المشجر المحفوظ لدى الآسرة هم : عبد و علوان وصفوك وجواد وعبد الله .

أما تسلسله النسبي : مجدم بن كبير بن خلف بن طعمه بن عطية بن فضل بن محمد بن منصور بن خليل الخفاجي(2).

وورد تسلسل خليل في كتاب تحقيق عمود نسب خفاجة في الأرجوزة الخفاجية الكاملة على هذا النحو : خليل بن إسماعيل بن منصور بن خليل بن سيف بن برصم بن عامر بن عمرو بن مالك (3) إلى أخر ما سيرد في تسلسل الوجيه الحاج هادي الخفاجي .

أن التسلسل النسبي الافتراضي لصاحب الطلب يكون كالاتي : هادي بن حمادي بن عبد بن مجدم بن كبير بن خلف بن طعمه بن عطيه بن فضل بن محمد بن خليل بن إسماعيل بن منصور بن خليل بن سيف بن برصم بن عامر بن عمرو بن مالك بن عامر بن حسين بن فلاح بن عامر بن محمد بن أحمد بن سيف بن عامر صاحب قصر الاخيضر المعروف بالأمير محمود الاخرم بن ضرغام بن حسان بن منيع بن أبو الفتيان منيع بن حسان بن علوان أو عليان أبو طريف بن ثمال بن مهدي بن سلمان بن حزن بن ربيع بن حزن بن الصحابي الربيع بن معاوية الأغر بن خفاجة (معاوية).

ومشايخ أل مجدم وكبارهم في بغداد الشيخ محمد جواد مجدم الخفاجي . وفي النجف الأشرف والكوفة الشيخ جواد حمزه صفوك مجدم . وأحد وجهائهم صاحب الطلب . والحمد لله رب العالمين . والله من وراء القصد .

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الهوامش والمصادر

*أطلع الباحث على ماذكر في المقدمة من مضبطة ووثائق شخصية .

(1) د.ثامر كاظم الخفاجي , الإمارات الخفاجية في العراق , تسلسل 22, ص 236.

(2) مشجر العائلة المحفوظ لدى صاحب الطلب وتم الاطلاع عليه من قبل الباحث .

(3) الباحث مجاهد منعثر منشد الخفاجي , تحقيق عمود نسب خفاجة في الأرجوزة الخفاجية الكاملة , ص 100.