الداخلية: لا فرض لحظر التجوال فـي رأس السنة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، عن إجراءات الوزارة في ليلة رأس السنة، فيما توعد المخالفين بتطبيق العقوبات التي نص عليها القضاء العراقي. وقال اللواء خالد المحنا، في مقابلة متلفزة تابعتها (المدى):

“لن يكون هناك حظر للتجوال في الساعات القادمة أو في ليلة رأس السنة، وسيكون هناك إغلاق بعد الساعة 7 مساءً ولغاية السادسة صباحاً ويستهدف المناطق والاماكن التي من الممكن ان تشهد تجمعات”. وأضاف المحنا، أن “البعض يتناول الخمور بشكل مبالغ به ما يحدث مشاكل ومشاجرات، وهذا ممنوع ولن يسمح بأية تجمعات”، محذرا من “استخدام المفرقعات”. وبين “في السنة الماضية تسببت المفرقعات بـ 20 حادث حريق والتهمت النيران مخازن ومنازل”. وتوعد المتحدث باسم وزارة الداخلية بـ”تطبيق العقوبات التي نص عليها القضاء العراقي بحق المخالفين، وسيكون هناك تكثيف للدوريات الراجلة”.