الموارد المائية تفتتح مشروعاً في ذي قار يروي نحو 100 ألف دونم

افتتحت وزارة الموارد المائية، أمس، مشروع تبطين السابلة الإروائي المبطن في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، فيما أكد الوزير مهدي رشيد الحمداني، أن التنسيق مستمر مع دول المنبع لتعزيز حصص العراق المائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أفتتح أمس الاربعاء، مشروع تبطين السابلة الإروائي المبطن في قضاء الرفاعي ضمن محافظة ذي قار، بحضور نائب المحافظ حازم الكناني وعدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة في المحافظة”.

وأكد الوزير وفقاً للبيان، أن “المشروع من المشاريع المهمة والستراتيجية الذي نفذته تشكيلات الوزارة والذي يخدم أراضي زراعية بحدود 90000 ألف دونم موزعة 50000 ألف دونم في محافظة ذي قار، و40000 ألف دونم ضمن محافظة ميسان وبتصريف كلي للمشروع يقدر ب 15م٣/ثا وبطول كلي 53كم منها 32كم ضمن محافظة ذي قار و21 كم في محافظة ميسان وباستخدام الطرق الحديثة في مجال الإرواء”.

مضيفاً “تكمن أهمية المشروع في الحفاظ على كميات المياه من خلال تقليل الضائعات المائية وتقليل الرشح في القناة الترابية بعد تبطينها بشكل نموذجي وضمن المواصفات الفنية المعمول بها لضمان عدم حدوث تجاوزات على الحصص المائية بين المحافظتين من جهة، وكذلك منع التجاوزات داخل حدود كل محافظة من جهة أخرى”.

وبين، أن “المشروع يحتوي على أكثر من 98 منشأة بين جسور سيارات وجسر للمشاة وسيفونات ونواظم ومنافذ حقلية”.

كما استمع الوزير بحسب البيان إلى “أهم المشاكل والمعوقات من الأهالي والفلاحين، ووعد بحل جميع المشاكل من خلال دراستها مع المختصين في الوزارة وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها”.

وقال الحمداني، في كلمته خلال افتتاح مشروع السابلة الكبيرة في ذي قار، “عازمون على القضاء على جميع التجاوزات على الحصص المائية في العراق”، مبيناً أن “الاهتمام بالزراعة ضرورة ملحة لانجاح الاقتصاد”.

وأكد، على “قيام الوزارة بالتنسيق مع دول المنبع لتعزيز الحصص المائية للعراق”، مشيراً إلى “جهود لإيصال مياه السقي إلى أغلب الأراضي الزراعية”.

وكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، وزير الموارد المائية مهدي الحمداني ممثلاً عنه في التباحث بشأن ملف المياه مع الجانب التركي.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان بتاريخ (18 كانون الأول 2020)، أنه “على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء في تركيا، قرر الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عنه لملف المياه أسوة بالجانب التركي”.

وأضاف البيان أن “وزير الموارد المائية أعلن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم الخامس عشر من الشهر المقبل للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيس”.

وأكد مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، الجمعة الماضية، أن سد “إليسو” التركي لا يؤثر على كميات المياه الواردة إلى العراق، فيما عبر عن قلقه من مشروع “الجاب” الذي تعمل عليه أنقرة.

وأكد ذياب ضرورة التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن كميات المياه التي تصل إلى الحدود العراقية التركية قبل إنجاز هذه المشاريع.