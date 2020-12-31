وزيرة الهجرة تبعث برقية تهنئة للشعب العراقي عامة والمسيحيين في ارجاء العالم بمناسبة رأس السنة الميلادية

هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو الشعب العراقي والمسيحيين في أرجاء المعمورة بمناسبة حلول ميلاد الفادي يسوع المسيح وبدء العام الجديد ٢٠٢١ .

وقالت في نص برقيتها ” اتقدم بأزكى التهاني الحارة وأجمل التبريكات الصادقة وكل الأمنيات الطيبة إلى الشعب العراقي الكريم، سيما أهلنا المسيحين، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنية أن يجعل الله هذه السنة مليئة بالخير والوئام والحياة الكريمة وتحقيق التقدم والإزدهار وإعادة الأمن والأمان والاستقرار وترسيخ روح التآلف والتآزر والتعايش السلمي إلى ربوع الوطن الغالي بسواعد أبناء العراق الغيارى، وكل عام والعراق وشعبه بألف خير ” .