إلى المدعي… جوزيف صليوا سبي 2/3

محمد مندلاوي

يقول صليوة في الجزئية الثالثة: إن يكون هناك نشيد وطني جامع وليس نشيد قومي يخص المكون الكوردي لوحده!.

ردنا على السيد صليوة فيما قال أعلاه: يا صليوة، أنتم الذين تحملون الآن اسم ثالوثي سريان، كلدان آشور، إنكم أقليات دينية وليست عرقية، وما يسمى بالآشوريين لقد وضحنا من خلال كتابكم المقدس العهد القديم “سفر النبي ناحوم” انتهوا من الوجود نهائياً بأمر الرب عام 612 ق.م. . وفيما يخص نشيد “ئەی رەقیب” إنه منذ زمن ليس بقريب النشيد القومي للأمة الكوردية في عموم كوردستان. وفيما يخص النشيد الوطني، بلا شك سيكون هذا عندما تؤسس دولة كوردستان، وعندها ممكن أن يحمل هذا النشيد إشارات إلى الأقليات التي تعيش في كوردستان في كنف الشعب الكوردي، أو يرمز إليهم في شعار دولة كوردستان القادمة. لكن، فيما يخص الحقوق الأقلية، إن كانت عرقية أو دينية بلا شك إنهم في جنوب وغرب كوردستان يتمتعون الآن بكافة حقوق الأقلية التي نص عليها المواثيق الدولية، بل وأكثر قليلا. عزيزي القارئ اللبيب، في إحدى تصريحاته قال صليوة لمراسل وكالة (من كربلاء الخبر): إن غالبية المسيحيون – الصحيح إن غالبية المسيحيين يا صليوة- توجهوا إلى إقليم كردستان… . ثم، لاحظ نكران الجميل، وفي نفس التصريح قال صليوة: الشيء المؤلم هو شعور المسيحي إنه ظلم من الحكومتين المركزية – يا صليوة الصحيح الحكومة الاتحادية- وحكومة الإقليم… . يا سيد صليوة، هل أن المظلوم يفر من يد ظالم إلى يد ظالم آخر!!! أم إنك تريد فقط أن تسيء إلى الشعب الكوردي المضياف وحكومته المنتخبة بإرادة شعبية، وإلا لماذا تساوي بين الحكومتين، حكومة تفرون منها والأخرى تحتضنكم، كيف تضعهما في مرتبة واحدة؟؟!!.

وفي الجزئية الرابعة يذهب صليوة بعيداً ويزعم: استعادة اسم قلعة أربيل اسمها التاريخي قلعة (أرباللو) الأشورية حيث توالي الحضارات غني والاعتزاز بكل هذه الحضارات يعبر عن التماسك المجتمعي ورقي الحضاري للمجتمع كما احترم جميع الآثار الغير الكوردية – الأصح غير الكوردية يا صليوة-. ويقول صليوة: في الأقليم. – الصحيح في الإقليم يا صليوة- وعدم إعطائها الصيغة الكوردية.

ردنا على ما زعم صليوة في الجزئية الرابعة: يا صليوة، أول مرة تعلم أن تكتب اسم آشور بالصيغة الصحيحة التي هي المد وهذا رسمها (آ) وليس بهمزة القطع وهذا رسمها (أ) ومن ثم أطلق العنان لقلمك… يسطر ما يشاء. يا سيد جوزيف، بما أنك تدعوا إلى احترام جميع الآثار، لماذا لا تحترم اسم أربيل الذي بناه وسماه السومريون الكورد قبل الآشوريين بآلاف السنين بهذا الاسم؟؟. أولاً، إذا تشكك بكوردية السومريين، اقرأ ردنا على الدكتور علي الشوك الذين كان بعنوان: السومريون كانوا كورداً.. حتى وأن لن تظهر أدلة جديدة. وهو رد مفصل بثمان حلقات. ولدينا رد آخر على شخص من الأقلية التركمانية كان بعنوان: ولدت الحضارة السومرية من رحم حضارة ايلام الكوردية. بست حلقات. ولدينا ردوداً كثيرة على من مس القامة الكوردية بسوء، إذا تود أن تطلع على ما قلناه في هذا الحقل لنا مقالات كثيرة جميعها منشورة في المواقع الالكترونية المتعددة على الانترنيت. دعني عزيزي القارئ أن أضع أمام السيد جوزيف صليوة سبي نصاً من مصدر عربي ألفه مجموعة من كتاب وعلماء النصارى إلا وهو المنجد العربي في اللغة والإعلام طبع بيروت المطبعة الكاثوليكية الطبعة الحادية والعشرون سنة (1973) يقول في صفحة (49) ما يلي: بلاد آشور، بلاد قديمة في شمالي بين النهرين استوطنها منذ الألف الثاني قبل الميلاد شعب سامي وانشأ فيها دولة ازدهرت في القرن (14) قبل الميلاد. يا صليوة، هذا هو المنجد الذي ألفه النصارى حدد استيطان الآشوريين في المنطقة بـ4000 سنة لا غير. ثم جاء في نفس المصدر المذكور صفحة (31) ذكراً لمدينة (أربيل) بهذه الصيغة: إربل القديمة ورد ذكرها في الكتابات المسمارية الألف الثالث قبل الميلاد عرفت في العهد الآشوري باسم (( اربايلو)). لاحظ يا سيد صليوة، أن اسم مدينة “إربل” مذكور في الألواح السومرية (1000) سنة قبل مجيء الآشوريين إلى المنطقة واستيطانهم فيها؟. للزيادة، هناك مصدراً مهماً وموثقاً يقول أن اسما كهذا (أربيلوم) وجد (2000) سنة قبل الاستيطان الآشوري في سهل (نينوى) أي: في زمن السومريين. هذا ما قاله لنا الدكتور (زهدي الداوودي) في مقال ثري بالمعلومات المهمة عن هذا الموضوع، قائلاً:هناك نص سومري منقوش على لوحين سبق لإرنانا الوزير الأكبر للملك السومري سوشين (2037-2029) ق.م. أن أمر بوضعهما تحت مفصلة (قاعدة) الباب العائد لمعبد جديد تم بنائه في جرسو حالياً (تيلو) في جنوب العراق. وبعد أن يذكر إرنانا سلسلة من ألقابه ومناصبه، يذكر بأنه محافظ عسكري لأربيلوم (أربيل)، ويضيف الدكتور زهدي: من الجدير بالذكر أن هذين اللوحين المتواجدين في متحف اللوفر في باريس، قد تم تنقيب عنهما من قبل بعثة فرنسية في تيللو في جنوب العراق. ويستمر: لقد ساعدني في العثور على نسخة النص السومري وترجمته إلى اللغة الألمانية كل من ( أ .د. مانفريد ميللر) و(أ .د. أولنسر). انتهى الاقتباس. إن هذين اللوحين يؤكدان للجميع أن اسم أربيلوم ليس اسم آشوري، وهذا ما أشار له المنجد حيث جاء فيه هكذا عرفت في العصر الآشوري بهذا الاسم اربايلو ولم يقل أن الآشوريين هم من سموا هذه المدينة بهذا الاسم؟، وجاء كلام الدكتور زهدي، المترجم من نص اللوح السومري ليضع نهاية لهذا الإدعاء الباطل، وبعد قراءتنا لهذين المصدرين أعلاه يتضح أن اسم إربل كما جاء في صدر الإسلام هو مختصر لاسم أربيلوم وهذه هي الطريقة الآرية ومنها الكوردية، حيث تختصر الأسماء وهي طريقة متبعة إلى اليوم عند الشعب الكوردي. لكن، حين جاء الآشوريون بعد عشرات القرون من بنائها على أيدي السومريين واحتلوها حوروا اسمها من (أربيلوم) إلى إربايلو أو أربيلواو حتى يناسب لغتهم الجزرية. كي لا نرهق القارئ الكريم، أعتقد هذا يكفي للرد على الجزئية أعلاه.

يقول السيد صليوة في الجزئية الخامسة: عدم تقاسم المناصب السيادسة – إن السيد صليوة يقصد السيادية- بين مكون بعينه إنما ان يكون هناك شراكة حقيقية بين مكونات الأقليم – يقصد الإقليم- وإدارته ويكون أحد تلك المواقع الرئاسية للمكون السرياني الكلداني الأشوري والأرمني.

ردنا على ما زعم السيد صليوة: أولاً، جنوب كوردستان ليس دولة حتى يكون له مناصب سيادية؟ بل هو إقليم في كيان اتحادي، وله مناصب أعلى من المحلية، وأقل من الدولة، تسمى مناصب إقليمية نسبة للإقليم نفسه. حقاً عجيب أمر هؤلاء النصارى، لا يطالبون بحقوقهم من بغداد الذي عددهم فيها أضعاف عددهم في جنوب كوردستان، يطالبون بحقوق إضافية من جنوب كوردستان، الذي منحهم كوتا للمقاعد في برلمان الإقليم أكثر من استحقاقهم العددي؟ وهكذا منحهم منصب وزير، ومدراء، وداراً للنشر كمديرية عامة غير تابعة لوزارة؟ ومدارس يدرسون فيها بالغة الإنجيل التي يتلونها عند أداء طقوسهم الدينية في كنائسهم الخ الخ الخ، بعد كل هذا يطول لسانه علينا صليوة أفندي. عزيزي المتابع، وهكذا الأقلية التركمانية، لها أعضاء في برلمان كوردستان، ومنصب وزير، ومدراء، ومدراس باللغة التركمانية الخ، بينما في الكيان التركي الطوراني، أعني في شمال كوردستان المحتل من قبل جمهورية الأتراك يوجد 20 مليون كوردي محروم من أبسط حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية الخ، ويزجون الكورد في سجون تركيا الرهيبة بدون ذنب يقترفوه سوى أنهم كورد، وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا الطورانية بالإفراج عنهم فوراً،لكن رئيسها الديكتاتور المدعو رجب طيب أردوغان يرفض قرار محكمة صادرة من بلدان تعتبر مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. عزيزي المتابع، وكذلك الأقلية الأرمنية في جنوب كوردستان، هي الأخرى حصلت على حقوقها وأكثر. بينما جمهورية أرمينيا قامت في التسعينات القرن الماضي بعمليات تطهير عرقي ضد الأقلية الكوردية التي فيها؟!. على أية حال. نسأل من صليوة، هل يوجد في العالم (مكون) غيركم بهذه الصيغة الثلاثية… سرياني الكلداني الآشوري؟؟؟!!!.

يقول صليوة في الجزئية السادسة: الكف عن مصادرة القرار السياسي للمكون الكلداني السرياني الأشوري من قبل أحزاب السلطة الكوردية.

توضيحنا على الكلام… قاله السيد صليوة في الجزئية السادسة: عزيزي القارئ الكريم، لاحظ عجرفة صليوة، إنه يكابر أن يقول الحكومة الكوردية ويصفها بالسلطة الكوردية؟؟!! وهكذا يقول الإقليم دون ذكر كوردستان؟؟!! رغم هذا التهكم بوطن الكورد إلا الأحزاب والحكومة الكوردستانية كما أسلفت منحتهم أكثر مما يستحقون. نقول لصليوة، لما لم تأت بمصادرة قرار واحد كنموذج حتى تدعم به إدعائك…؟!. ثم، لم تقل من أين يأتي قراركم السياسي؟ البرلمان الكوردستاني لا يصدر قرارات حتى يصادر قراركم، البرلمان له عملان فقط لا غير 1- يصدر قوانين 2- يراقب عمل الحكومة. بينما إصدار القرارات من اختصاص الحكومة. السؤال هنا، هل شكا وزيركم في الحكومة أن أحد ما صادر رأيه في مجلس الوزراء؟؟. يا عزيزي، تعلم المراوغة السياسية ثم راوغ كيفما تشاء، لا إنك جاهل في كل شيء وتسطر الكلم على عواهنه. ثم، لماذا لم تطالب من البرلمان الاتحادي في بغداد عندما كنت عضواً فيه أن يصدر قانوناً عن ما جاء في المادة الدستورية رقم 125؟. عزيزي القارئ، أن رسالة السيد صليوة عبارة عن صفحتين، ونحن الآن وصلنا إلى نهاية الصفحة الأولى التي وقعها صليوة بالقلم الأحمر!!، وترك حقل العدد والتاريخ فارغاً لم يدون رقم العدد ولم يؤرخها بتاريخ؟؟!! يا هذا، أنت الآن مواطن عادي ليس لك أية صفة رسمية، كيف تسمح لنفسك أن توقع تحت رسالة أو كتاب بالمداد الأحمر!! هناك مفهومان لهذا إما إنك جاهل، أو إنك تحلم بتلك الأيام التي كنت فيها نائباً في مجلس النواب، وهذا يبين إنك نرجسي، وإلا كيف توقع كتاب مرسل إلى وزير بالمداد الأحمر!!!.

يقول صليوة في الصفحة الثانية في الجزئية السابعة: الكف عن اعتبار الكوته الكلدو الأشورية السريانية على إنها هبة من قبل السلطة الكوردية وحصرها بستة مقاعد ليتم اختيار الشخوص محسوبة على الكلدان السريان الأشوريين والأرمن والشخوص يتم تعينهم من قبل الأحزاب الكوردية إنما يتم اختيارهم من قبل الشعب الكلداني السرياني الأشوري بكل حرية وديمقراطية وان لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهم عن خمسة عشر مقعد وان يكون عدد المقاعد من إجمال مقاعد البرلمان في الأقليم 40 بالمية للمكونات الغير الكوردية تناسباً مع تنوع المجتمعي وتفادياً لهيمنة القرار وعرفاناً لدورهم وعطائهم الثقافي والتاريخي والنضالي والتضحيات والدماء التي قدموها دفاعاً عن الأرض ومكونات الأقليم وفي مقدمتهم الكورد للتخلص من الديكتاتوريات المتعاقبة على حكم العراق.

ردنا على كل ما سطر صليوة أعلاه في الجزئية السابعة: أولاً،الأصح لغوياً يا صليوة 40 بالمائة، وتقرأ 40 بالمئة. ثم، للمكونات غير الكوردية، وليس للمكونات الغير الكوردية. يا صليوة، الخطأ الآخر، أنت كاتب ستة أسطر دون فاصلة أو نقطة، كيف يقرأها القارئ بدون توقف!، وكيف يفهمها؟!. يا هذا، حكومة كوردستان حكومة منتخبة من قبل الشعب وليست سلطة كما تزعم؟. ثم، مَن قال لك مِن حكومة كوردستان إنها هبة؟ لا تؤلف القصص من رأسك… يا صليوة. نعم، أن الأحزاب الكوردية والكوردستانية حين منحتكم كوته بستة مقاعد أعطتكم أكثر مما تستحقون حتى لا تغبنون في الانتخابات؟، أتعرف لماذا، ربما هناك من طوائفكم المسيحية من يمنح صوته للأحزاب الكوردية، وبهذه تبقون خارج قبة البرلمان، وهذا لم يرده القيادات الكوردية لكم. ثم، أن عدد النصارى في بغداد لوحدها أكثر من عددهم في إقليم كوردستان لكن، مع هذا لم يمنحوا مقاعد في البرلمان الاتحادي العراقي بقدر عدد المقاعد التي منحوا في جنوب كوردستان؟. ثم، لاحظ عزيزي القارئ الطائفية التي فيها صليوة، حشر اسم الأرمن مع اسم الطوائف الثلاثة، مع أن الأرمن أقلية مسيحية، لكن عرقياً مثل الشعب الكوردي ينتمي إلى العرق الآري وهذا خلاف ما يدعي صليوة وغيره بأن الطوائف الثلاثة في كوردستان سامية الانتماء؟. إذا أنت يا صليوة تدافع عن الأقليات في جنوب كوردستان كما تزعم، لماذا لم تذكر اسم الأقلية التركمانية المسلمة وغيرها؟؟. يا صليوة، من أنت حتى تشكك بممثلي الطوائف الثلاثة سريان، كلدان آشور في البرلمان الكوردستاني؟!. هذه هي بطريركية الكلدان في العراق والعالم، ورئيس الكنيسة الكلدانية البطريرك (لويس روفائيل ساكو) أكد إنك يا جوزيف صليوة سبي لا تمثل المسيحيين ولا تشرفهم. وقالت البطريركية: إن صليوة ليس رئيساً للكنيسة الكلدانية ولا للمسيحيين ولا يمثلهم، وأضافت: إن تصريحاتك متهورة وتفتقر إلى اللياقة وإلى المسؤولية الخ. لم يقل صليوة، كيف عرف عدد النصارى حتى يزعم أن لهم الحق في 15 مقعد؟!. أية هيمنة يا هذا! الشعب الكوردي يشكل في جنوب كوردستان أكثر من 98% من نفوس المواطنين أ تريد أن تصادر حقه في صياغة القوانين واتخاذ القرارات؟؟!! هل أن لوكسمبورگ في الاتحاد الأوروبي تتمتع بما تتمتع بها دولة ألمانيا، أو فرنسا في صياغة القوانين واتخاذ القرارات؟؟ هل أن جيبوتي مثل أمريكا في أمم المتحدة ومجلس الأمن؟؟. هل أن الأقلية المسيحية “الأميش” في الولايات المتحدة الأمريكية تأثيرها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الخ توازي تأثير البروتستان التي تضم نصف مسيحيي أمريكا؟؟. عزيزي، أنتم وغيركم في جنوب كوردستان أقليات عرقية أو دينية ولكم كل الحقوق التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة فيما تخص الأقلية العددية أو القيمية. إما الفقرة الأخيرة في الجزئية، التي سميته بعطائكم الثقافي والتاريخي والنضالي والتضحيات والدماء الخ. أرجو أن تبتعد عنها ولا تذكرها، لأن الشعب الكوردي في عمليات الأنفال سيئة الصيت فقط قدم دماء أكثر من عددكم في عموم كوردستان والعراق.

“نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة”

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يتبع

28 12 2020