الجيش العراقي يحاول فرض الإتاوات على الفلاحين الكورد في پردي على غرار أصحاب مقالع الرمل

تستمر معاناة أهالي قريتي گەلوزى وسربيران التابعتين لناحية پردي (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك، حيث تمارس قوات الجيش العراقي ضغوطاً على المزارعين الكورد لاستحصال الإتاوات منهم على غرار ما يفعلونه مع أصحاب مقالع الرمل.

وأفاد مراسل بعد جولة ميدانية في المنطقة، إن الحقول والأراضي الزراعية كانت خالية من الفلاحين. وبالصدد، أفاد هدايت يابه، مختار قرية گەلوزىأن «قوات الجيش العراقي منعت الفلاحين في قريتي گەلوزى وسربيران من القيادم بحراثة أراضيهم بحجة أن عليهم أخذ سندات تمليك الأراضي إلى قائد قوات الجيش في المنطقة».

وأضاف مختار قرية گەلوزى «على الرغم من عدم وجود العرب الوافدين في منطقتنا، إلا أن قوات الجيش العراقي تحاول فرض الإتاوات على الفلاحين الكورد، حيث أن هناك العديد من مقالع الرمل في المنطقة، والجيش العراقي يفرض الإتاوات على أصحابها، والآن يحاولون تحصيل الإتاوات من الفلاحين أيضاً».