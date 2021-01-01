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بطاقة إليها في العام الجديد

بطاقة إليها في العام الجديد

بقلم: شاكر فريد حسن

في العامِ الجديدِ

سأبعثُ لكِ بطاقة

حُبّ

سأمنحكِ الدفء

وأضمكِ إلى صدري

بكلِّ الرقة والحنان

سأقدم لكِ تذكرة

إقامة أبدية في قلبي

وأجددُ عهد الوفاء لكِ

فأنتِ من علمني أبجديات

العشق

وأنتِ من نظمتُ لها الأشعار

وكتبتُ لها الرسائل الوردية

في أسفارِ النسيب القديمة

وقدمتُ لها قوارير العطر

في أعياد الميلاد

يا ربيع القلب

يا مَنْ تسكنين صالة الفؤاد

الفسيحة في دلال

أحبُّكِ فوق

ما يَسَع الخيال

فتعالي وازهري

في رمال روحي

وتدفقي كالنزيفِ

وفجري في ودياني

ينابيعكِ

فعذاب أن أحيا دونكِ..!

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