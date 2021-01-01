بعد زيادة ملحوظة في الإنتاح .. كوردستان تغطي حوالي ثلث احتياجاتها من الخضار والفواكه

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، أن إنتاج الإقليم من الخضار والفواكه يزداد عاماً بعد عام، وأن إنتاج هذا العام غطى 29% من الاستهلاك المحلي.

وقال حسين حمه كريم : «قطاع الزراعة أحد القطاعات التي أولتها الكابينة الجديدة اهتماماً خاصاً، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليص استيراد احتياجات الإقليم اليومية من الخارج»، مشيراً إلى أن «الخضار والفواكه من الاحتياجات اليومية للمواطنين، وإقليم كوردستان يحتاج سنوياً من 300 إلى 310 ألف طن منها».

وأضاف «لهذا، يجري العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، بدعم من هيئة الاستثمار في الإقليم، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الهامة على مستوى الإقليم، لذا فإن نسبة الناتج الزراعي المحلي زادت بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية».

وأشار إلى أن «كميات كبيرة من الفواكه يتم توريدها إلى إقليم كوردستان سنوياً، لكن لا تستهلك بالكامل داخل الإقليم، وإنما قسم كبير منها يذهب إلى باقي محافظات العراق، وعلى سبيل المثال كامل كميات التفاح التي تستهلك في المحافظات العراقية تأتي عبر إقليم كوردستان».

ولفت إلى أن «الإنتاج المحلي في إقليم كوردستان من الخضار والفواكه غطى هذا العام نسبة 29% من حاجة السوق الداخلية، هذا ما عدا الإنتاج الذي يقوم المزارعون ببيعه من حقولهم بشكل مباشر دون إرساله إلى أسواق الخضار، أو يبيعونه بأنفسهم في الأسواق».