تتضمن عربات مصفحة وأسلحة .. التحالف يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى البيشمركة

قال مسؤول في وزارة البيشمركة، إن قوات التحالف تواصل تقديم مساعداتها إلى قوات البيشمركة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات بالإضافة إلى التدريب، تتضمن الدعم اللوجستي والإمدادات العسكرية .

وقال اللواء بابكر فقي، مسؤول الإعلام والثقافة في وزارة البيشمركة اليوم الخميس، : «منذ سنين، تقدم قوات التحالف، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مساعدات كبيرة لقوات البيشمركة، فإلى جانب توفير التدريب وتقديم أحدث العلوم العسكرية وافتتاح دورات مختلفة حول استخدام الأسلحة، وفرت المساعدات اللوجستية والمستلزمات العسكرية والأسلحة والعربات المصفحة، إلى جانب الكثير من المستلزمات الأخرى لقوات البيشمركة».

وأضاف إنه «خلال العام المقبل، ستواصل قوات التحالف تقديم الاستشارات العسكرية وفتح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، حيث دربت قوات التحالف الحلفاء أكثر من 50 ألف بيشمركة في السنوات الأخيرة، إلى جانب تجهيز أربعة ألوية كاملة بالتدريب والتسليح والمستلزمات العسكرية».

وأشار إلى أنه «استمراراً لمساعدات التحالف، من المقرر وصول قافلة مساعدات عسكرية جديدة خلال الأيام القادمة، مكونة من عربات مصفحة وأسلحة وذخائر، إلى الوزارة».