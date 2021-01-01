تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في السماوة

افاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي قرب السماوة.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق السماوة الدولي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.