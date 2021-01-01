ثمة سؤال كيف تم إستهداف مقدم ركن بعبوة في جيشنا الوطني؟ نعيم الهاشمي الخفاجي

جيشنا محاصصة قومية ومذهبية، ضباط وجنود البعث مع ارهابيوا مكونهم، يتعاملون معهم، اغتالوا مئات الضباط من خلال الاتصال بالمجاميع الإرهابية حال خروج الضحايا من وحداتهم في إعطائهم أرقام ووقت حركة عجلات الضحايا، وزارة الداخلية لديها ملفات بالآلاف لمتورطين، أحد الارهابيين كان جندي بالجيش فجر ثلاثين عبوة ناسفة في يوم واحد بمدينة الصدر وقناة العراقية عرضت اعترافاته، رئيس أركان الجيش المقبور عامر الهاشمي شفيق ابو صابرين تورط في اغتيال اللواء الركن صباح الإزيرجاوي من خلال نجله اخبر الارهابيين بخروج الضحية من وزارة الدفاع ورقم ولون سيارته، اللواء الركن محمد خلف الدليمي سلم الفرقة ١٤ الارهابيين بتسليم الموصل وسلم الرمادي الدواعش في شهر الخامس عام ٢٠١٥، تبخر جيشنا في تسليم الموصل …..الخ بايع الضباط والجنود زعيم د ا ع ش، قبل أربعة أيام تم إستهداف آمر فوج مقدم ركن لقبه المياحي في قضاء مخمور، الاستهداف كان موجه لعجلة الهمر لآمر الفوج من بين ثلاثين عجلة كانت ضمن القوة وأصيب إصابات بليغة وأصيب عدد من الجنود في إصابات متفاوته، السؤال كيف تم إستهداف عجلة آمر الفوج بشكل خاص؟ العقل والمنطق يقول هناك متعاونون من ضمن الوحدة العسكرية مع المجاميع الارهابية؟؟ لذلك هناك حملات لهيكلة الحشد وفرض محاصصة على الحشد، لانه غير خاضع للمحاصصة البعثية والقومية، يفترض مطالبة القائد العام بتشكيل مجالس تحقيقة يتم اعلام الشعب العراقي عن حقيقة تعاون بعض المنتسبين من ضباط وجنود مع الارهابيين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

30.12.2020