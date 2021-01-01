د. جوتيار عادل: حكومة إقليم كوردستان لم تترك أي حجة لعدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة

أكد متحدث حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة لم تترك أي حجة لعدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عادل في رسالة بمناسبة العام الجديد: «بمناسبة حلول العام الجديد 2021 ، نهنئ جميع المواطنين وعوائل الشهداء الأبرار. نأمل أن يجلب العام الجديد المزيد من السلام والاستقرار لبلدنا، وأن يكون نهاية للأزمات».

وأضاف «لقد بذلت حكومة إقليم كوردستان كل جهدها لحل الأزمات ودفع عملية الإصلاح وخدمة مواطنيها في جميع مجالات الحياة، ولم تترك أي حجة لعدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الفيدرالية ..

كل عام وأنتم بخير مرة أخرى».