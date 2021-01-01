فتحي كليب في ندوة لإئتلاف “حملة حق العمل” حول البطالة بين صفوف فلسطينيي لبنان

الاوضاع الاقتصادية تلامس حدود المأساة الحقيقية والبطالة الى ارقام قياسية

اعتبر الباحث الفلسطيني فتحي كليب بأن نسب البطالة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفعت الى ارقام قياسية قاربت 80 و 90 بالمئة، تترجمها حالات الفقر المتزايدة وحالات العوز بين جميع فئات المجتمع الفلسطيني التي باتت تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة هي الاقسى والاصعب على الاطلاق..

وقال كليب في ندوة اقامها الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل في مخيم البص – جنوبي لبنان حول البطالة بين صفوف للاجئين الفلسطينيين في لبنان: ان معطيات وكالة الغوث في العام 2016 كانت تقول ان ثلثي الشعب الفلسطيني فقراء ونسبة كبيرة منهم تعيش في فقر مدقع وعدد لا بأس به لا يستطيع الوصول الى حاجاته من الغذاء.. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت منذ العام 2016 وحتى الآن، فبامكاننا الجزم بأن الاوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين تلامس المأساة الحقيقية..

واعتبر كليب بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعرضوا خلال وقت قصير الى عدد من الازمات السياسية والاقتصادية، وكل واحدة منها كانت كفيلة بأن تضع كل الشعب الفلسطيني امام وضع اقتصادي يقترب من اكثر المجتمعات فقرا في العالم..

ورأى كليب ان من بين هذه الازمات الاجراءات الامريكية بقطع المساهمة المالية عن وكالة الغوث التي تعتبر بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين المصدر الاساسي في قضايا الصحة والتعليم وغيرها، والازمة الثانية هي التحركات الشعبية اللبنانية التي استمرت لنحو عام وادت الى شل البلاد اقتصاديا، والثالثة هي تداعيات جائحة كورونا وما سببته من اغلاق طال معظم القطاعات الاقتصادية.

ودعا كليب المرجعيات المعنية اقتصاديا واجتماعيا عن اللاجئين الفلسطينيين الى رفع مستوى تقديماتها، وتعزيز التنسيق فيما بينها سواء على مستوى وكالة الغوث بالتعاطي مع المخيمات الفلسطينية كتجمعات منكوبة وتنبني خطة طوارئ اغاثية واقتصادية، او على مستوى الدولة اللبنانية بشمول اللاجئين الفلسطينيين باستراتيجيتها الاقتصادية، او مؤسسات منظمة التحرير والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، معتبرا ان من مصلحة الجميع توفير شبكة امان اقتصادي واجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان..

31 كانون الاول 2020