Posted on by

وزارة الهجرة تنظم جولات ميدانية للاطلاع على احوال السوريين والفلسطينيين في العراق

من اجل الدعم الإنساني لفئات العناية

  اكد معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين رئيس لجنة الدعم الإنساني السيد صفاء حسين احمد ان ” الوزارة وبتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو شكلت فرق عمل ميدانية للاطلاع على احوال السوريين والفلسطينيين في كل محافظات العراق ” .

 واضاف ان ” الوزارة مستمرة بدعم فئات عنايتها من خلال تقديم الخدمات القانونية والانسانية لهم ، مبيناً انه تم تنظيم تسع جولات بالتنسيق مع فروع الوزارة في كل من محافظات ( دهوك -اربيل -كركوك – سليمانية – ديالى – صلاح الدين – نينوى – الانبار – بغداد – جنوب العراق ) لتقصي ومتابعة احوال السوريين البالغ عددهم ما يقارب (300,000 ) فرد في العراق والفلسطينيين وعدد من الجنسيات داخل الاراضي العراقية والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات لتقديم المساعدات اللازمة لهم ” ‏ .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close