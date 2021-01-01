وزارة الهجرة تنظم جولات ميدانية للاطلاع على احوال السوريين والفلسطينيين في العراق

من اجل الدعم الإنساني لفئات العناية

اكد معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين رئيس لجنة الدعم الإنساني السيد صفاء حسين احمد ان ” الوزارة وبتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو شكلت فرق عمل ميدانية للاطلاع على احوال السوريين والفلسطينيين في كل محافظات العراق ” .

واضاف ان ” الوزارة مستمرة بدعم فئات عنايتها من خلال تقديم الخدمات القانونية والانسانية لهم ، مبيناً انه تم تنظيم تسع جولات بالتنسيق مع فروع الوزارة في كل من محافظات ( دهوك -اربيل -كركوك – سليمانية – ديالى – صلاح الدين – نينوى – الانبار – بغداد – جنوب العراق ) لتقصي ومتابعة احوال السوريين البالغ عددهم ما يقارب (300,000 ) فرد في العراق والفلسطينيين وعدد من الجنسيات داخل الاراضي العراقية والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات لتقديم المساعدات اللازمة لهم ” ‏ .