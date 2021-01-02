أربعة آلاف 4000 إمرأة عراقية مغتصبة و مقتولة و معذبة بمناسبة يوم إعدامه الميمون

بقلم: الدكتور صاحب الحكيم

من (تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب و اعتقال اكثر من 4000 اربعة آلاف إمراة في بلد المقابر الجماعية ” العراق” ) الذي يحوي على 930 صفحة و 365 صورة و وثيقة ،

في ذلك التقرير وثيقة عن قيام #صدام_المجرم نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باغتصاب السيدة الفنلندية ( و رسالتها الموجه لي موجودة في التقرير) ؟ أيدتها الشرطة الفنلدنية…

* أسماء31 فتاة إغتصبهن عدي ؟

* صورة الطفلة استبرق (المنشورة في التقرير) التي ولدت في سجن الطاغية #صدام_المجرم ..

* كيف كان #صدام_المجرم كان يعتدي على نساء المسؤولين الصداميين والبعثيين !

* ( صدام حاول اغتصاب زوجة معتقل ) هذا عنوان في الصفحة 24 من التقرير.

* ( صدام ذبح ابنة مضيفه ) ؟

* ” شُعب التسقيط “.

* قصة ( الملثم) #صدام_المجرم و علاقته بعائلة المرحوم رشيد مصلح الحاكم العسكري العراقي العام السابق في الصفحة 31 من التقرير ؟

* و المعتقل عبد الحميد العباسي الذي حسب ما أظن انه الصديق السيد حسن شبر الذي كتب عن ( صدام يغتصب طالبات الجامعة) نظام المجرم صدام

* صورة السيدة سلمى الجابري التي اراد #صدام_المجرم ان يغتصبها ؟

* صورة نور الدين صافي التكريتي الذي اخذ #صدام_المجرم زوجته منه و كافأه بتعيينه مديرا للخطوط الجوية العراقية ؟

* الآنسة أسيل منصور و ما جرى لها من قبل عدي بن #صدام_المجرم ؟

* العروس التي اغتصبت في يوم عرسها فانتحرت ، و علاقة ذلك بعدي بن #صدام_المجرم التكريتي و عريسها الطيار سعد عبد الرزاق ؟

* و الصفحة الستون من التقرير عن ( الإغتصاب) ماخوذا عن كتاب فندق السعادة للصديق الدكتور جليل العطية عافاه الله ؟

* قصي بن #صدام_المجرم التكريتي الذي اعدم ضابطا و خطيبته و اخفاء الجثة في البستان ؟

هذا غيض من فيض عن فصل واحد من فصول التقرير

عدا المواضيع الأخرى التي تحدثت بالتفاصيل عن :

* أخلاق حزب البعث العراقي و حكومته

* الاعتداءات الاخلاقية على العراقيات خلال حكم البعث عام 1963

كتاب المنحرفون

* فتيات و قع الإعتداء عليهن

* تعذيب الفتيات في قصر النهاية

* ازهار سلوم الخفاجي

* الاخت كفاح ادخلوا الصوندة بها

* إعتداء على بنات العراق الشاهدة ام امير زوجة الصديق الاخ رضا جواد تقي

* جريدة التايمس اللندنية : إجبار المعتقلين على مشاهدة إغتصاب زوجاتهم

* علي حسن مجيد التكريتي يختار من البنات أجملهن ص 117

* تعرية الآنسة آمنة و اغتصاب المعتقلات ص 118

* الممثلة المشهورة زينب تتحدث عن الزفاف … و لكن ! ، ص 121

* التهديد باغتصاب زوجة المرحوم مدحت الحاج سري و شهادة الشهيد السيد مهدي الحكيم

* إعتداء على الام أمام الاولاد.. ص 125

* العروس التي فقدت عريسها صبيحة زفافها ص 126

* إنتحر في السجن لانه شاركه في زوجته ص 128

* مسؤلو النظام والاغتصاب الجنسي ص 129

* التهديد باغتصاب زوجته و التي لم يرها بعد ص130

* تعرية المتعقلات و اغتصاب آخريات الشاهد المعتقل السيد علي موسى الحكيم الذي أطفأ جلاوزة صدام المجرم عينيه بالسجائر ( صورته ) في ص 134

* الجيش العراقي يغتصب النساء ص 136

* طبيبة تصف اغتصاب مديحة لمدة 4 سنوات متتالية ص138

* عض الفتاة العارية المدماة ص 140

* الجيش العراقي يغتصب 3 فتيات ص 141

* تعرية معتقلة مع معتقلات عاريات ص 142

* إغتصاب جماعي ص 145

* هنا ولدتني امي ص 145

* محاولة اغتصاب دكتورة سعاد خيري ص 147

* تعذيب جنسي ص 151

* صور اغتصاب المعتقلات للمتعة ص 152

* عضوا الاخت و الاخ التناسليين شهادة الدكتور المعتقل حسين الشهرستاني ص 153

• الطبيبة التي استعدت للبلاء بي بي سي ص 154

* و قائع الاغتصاب و تهديد الزوجات العفو الدولية ص 157

* معتقلة تتحدث عن ازالة بكارة معتقلات ص 158

* إعتداء على أم هدى قبل قتلها امام زوجها ص 161

* إغتصاب مستمر شهادة السيد حسين الصدر ص 162

* إغتصاب النساء امام ذويهن ص 163

* إغتصبوها و انجبوا منها و لم تبلغ الـ 11 عاما ص 171

* محاولة الاعتداء على ساهرة و اصابة نهلة و ليلى ص 172

* إدخال القضيب في فرج المعتقلة شاهد عيان من سجون صدام ص 175

* كاميرا مخفية لتصوير المعتقلات العاريات ص 178

* عشرون جثة عارية و قطعت اثداؤهن ص 184

* تعذب إمرأة عارية شهادة المعتقلة ام حسن البياتي ص 186

* قراءة في كتاب القسوة ص 187

* معتقلة تحت الارض تقول ازالوا بكارة نضال في المعتقل ( صورة المعتقلة) ص 191

* إغتصاب سجينات عاشت معهن الممرضة البريطانية دفني بريش المعتقلة بالعراق ص 194

* وضعوا التيار الكهربائي في كل فتحة من اجسامنا ص 195

* لو ظفروا بنا سيعتدون على شرف الشابات و قد فعلوا مع اناس قبلنا نيشتمان ص 196

* مشاهد مفجعة للبنات و النساء الكرديات في الانفال ص 198

* الاعتداء الجنسي على النساء الكرديات في معتقل نقرة السلمان ص 200

* تعليق النساء عاريات من شعورهن ص 202

* مداهمة فجأة و التهديد بالإغتصاب ، و التعرية من الملابس الشاهدة فريدة ص 207

* في الاستخبارات العسكرية : معذبة مع زوجها خرجت احشاؤها ص 210

* الفنانة المعروفة ناهدة الرماح: استعداد للانتحار ص 215

* إعتداء جنسي على الشاهدة ص 126

* الاكراد الموالون لصدام اعتدوا على اعراض 7 بنات المعتقلة بشرى ( صورة) ص 219

و غير ذلك كثير جدا…

مؤلف الكتاب

#الدكتور_صاحب_الحكيم

تشرين الثاني 2020 لندن