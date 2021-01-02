أربعة آلاف 4000 إمرأة عراقية مغتصبة و مقتولة و معذبة بمناسبة يوم إعدامه الميمون

بقلم: الدكتور صاحب الحكيم
من (تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب و اعتقال اكثر من 4000 اربعة آلاف إمراة في بلد المقابر الجماعية ” العراق” ) الذي يحوي على 930 صفحة و 365 صورة و وثيقة ،
في ذلك التقرير وثيقة عن قيام #صدام_المجرم نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باغتصاب السيدة الفنلندية ( و رسالتها الموجه لي موجودة في التقرير) ؟ أيدتها الشرطة الفنلدنية…
* أسماء31 فتاة إغتصبهن عدي ؟
* صورة الطفلة استبرق (المنشورة في التقرير) التي ولدت في سجن الطاغية #صدام_المجرم ..
* كيف كان #صدام_المجرم كان يعتدي على نساء المسؤولين الصداميين والبعثيين !
* ( صدام حاول اغتصاب زوجة معتقل ) هذا عنوان في الصفحة 24 من التقرير.
* ( صدام ذبح ابنة مضيفه ) ؟
* ” شُعب التسقيط “.
* قصة ( الملثم) #صدام_المجرم و علاقته بعائلة المرحوم رشيد مصلح الحاكم العسكري العراقي العام السابق في الصفحة 31 من التقرير ؟
* و المعتقل عبد الحميد العباسي الذي حسب ما أظن انه الصديق السيد حسن شبر الذي كتب عن ( صدام يغتصب طالبات الجامعة) نظام المجرم صدام
* صورة السيدة سلمى الجابري التي اراد #صدام_المجرم ان يغتصبها ؟
* صورة نور الدين صافي التكريتي الذي اخذ #صدام_المجرم زوجته منه و كافأه بتعيينه مديرا للخطوط الجوية العراقية ؟
* الآنسة أسيل منصور و ما جرى لها من قبل عدي بن #صدام_المجرم ؟
* العروس التي اغتصبت في يوم عرسها فانتحرت ، و علاقة ذلك بعدي بن #صدام_المجرم التكريتي و عريسها الطيار سعد عبد الرزاق ؟
* و الصفحة الستون من التقرير عن ( الإغتصاب) ماخوذا عن كتاب فندق السعادة للصديق الدكتور جليل العطية عافاه الله ؟
* قصي بن #صدام_المجرم التكريتي الذي اعدم ضابطا و خطيبته و اخفاء الجثة في البستان ؟
هذا غيض من فيض عن فصل واحد من فصول التقرير
عدا المواضيع الأخرى التي تحدثت بالتفاصيل عن :
* أخلاق حزب البعث العراقي و حكومته
* الاعتداءات الاخلاقية على العراقيات خلال حكم البعث عام 1963
كتاب المنحرفون
* فتيات و قع الإعتداء عليهن
* تعذيب الفتيات في قصر النهاية
* ازهار سلوم الخفاجي
* الاخت كفاح ادخلوا الصوندة بها
* إعتداء على بنات العراق الشاهدة ام امير زوجة الصديق الاخ رضا جواد تقي
* جريدة التايمس اللندنية : إجبار المعتقلين على مشاهدة إغتصاب زوجاتهم
* علي حسن مجيد التكريتي يختار من البنات أجملهن ص 117
* تعرية الآنسة آمنة و اغتصاب المعتقلات ص 118
* الممثلة المشهورة زينب تتحدث عن الزفاف … و لكن ! ، ص 121
* التهديد باغتصاب زوجة المرحوم مدحت الحاج سري و شهادة الشهيد السيد مهدي الحكيم
* إعتداء على الام أمام الاولاد.. ص 125
* العروس التي فقدت عريسها صبيحة زفافها ص 126
* إنتحر في السجن لانه شاركه في زوجته ص 128
* مسؤلو النظام والاغتصاب الجنسي ص 129
* التهديد باغتصاب زوجته و التي لم يرها بعد ص130
* تعرية المتعقلات و اغتصاب آخريات الشاهد المعتقل السيد علي موسى الحكيم الذي أطفأ جلاوزة صدام المجرم عينيه بالسجائر ( صورته ) في ص 134
* الجيش العراقي يغتصب النساء ص 136
* طبيبة تصف اغتصاب مديحة لمدة 4 سنوات متتالية ص138
* عض الفتاة العارية المدماة ص 140
* الجيش العراقي يغتصب 3 فتيات ص 141
* تعرية معتقلة مع معتقلات عاريات ص 142
* إغتصاب جماعي ص 145
* هنا ولدتني امي ص 145
* محاولة اغتصاب دكتورة سعاد خيري ص 147
* تعذيب جنسي ص 151
* صور اغتصاب المعتقلات للمتعة ص 152
* عضوا الاخت و الاخ التناسليين شهادة الدكتور المعتقل حسين الشهرستاني ص 153
• الطبيبة التي استعدت للبلاء بي بي سي ص 154
* و قائع الاغتصاب و تهديد الزوجات العفو الدولية ص 157
* معتقلة تتحدث عن ازالة بكارة معتقلات ص 158
* إعتداء على أم هدى قبل قتلها امام زوجها ص 161
* إغتصاب مستمر شهادة السيد حسين الصدر ص 162
* إغتصاب النساء امام ذويهن ص 163
* إغتصبوها و انجبوا منها و لم تبلغ الـ 11 عاما ص 171
* محاولة الاعتداء على ساهرة و اصابة نهلة و ليلى ص 172
* إدخال القضيب في فرج المعتقلة شاهد عيان من سجون صدام ص 175
* كاميرا مخفية لتصوير المعتقلات العاريات ص 178
* عشرون جثة عارية و قطعت اثداؤهن ص 184
* تعذب إمرأة عارية شهادة المعتقلة ام حسن البياتي ص 186
* قراءة في كتاب القسوة ص 187
* معتقلة تحت الارض تقول ازالوا بكارة نضال في المعتقل ( صورة المعتقلة) ص 191
* إغتصاب سجينات عاشت معهن الممرضة البريطانية دفني بريش المعتقلة بالعراق ص 194
* وضعوا التيار الكهربائي في كل فتحة من اجسامنا ص 195
* لو ظفروا بنا سيعتدون على شرف الشابات و قد فعلوا مع اناس قبلنا نيشتمان ص 196
* مشاهد مفجعة للبنات و النساء الكرديات في الانفال ص 198
* الاعتداء الجنسي على النساء الكرديات في معتقل نقرة السلمان ص 200
* تعليق النساء عاريات من شعورهن ص 202
* مداهمة فجأة و التهديد بالإغتصاب ، و التعرية من الملابس الشاهدة فريدة ص 207
* في الاستخبارات العسكرية : معذبة مع زوجها خرجت احشاؤها ص 210
* الفنانة المعروفة ناهدة الرماح: استعداد للانتحار ص 215
* إعتداء جنسي على الشاهدة ص 126
* الاكراد الموالون لصدام اعتدوا على اعراض 7 بنات المعتقلة بشرى ( صورة) ص 219
و غير ذلك كثير جدا…
مؤلف الكتاب
#الدكتور_صاحب_الحكيم
تشرين الثاني 2020 لندن