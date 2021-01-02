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أوروبا توقع اتفاق مع الصين

أوروبا توقع اتفاق مع الصين، نعيم الهاشمي الخفاجي

الاتحاد الاوروبي يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للاستثمار مع الصين، وبهذا التوقيع فقد استفادت أوروبا من خبرات الصين في مجالات الاتصالات والتجارة وأيضا استفادت الصين من الشركات الاوروبية، العالم تحكمه المصالح الاقتصادية والمنفعة، رغم أن امريكا ضغطت لأجل تعطيل الاتفاق ولكنها فشلت، فوز لأوروبا والصين، أيضا الصين وقعت اتفاق استراتيجي خلال هذا العام مع ايران واتفاقية استثمار مع دول آسيا، توقيع أوروبا للاتفاق بدون القبول بالضغوط الأمريكية يكشف أن عصر الهيمنة الأمريكية قد بات ضعيفا.

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