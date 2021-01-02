إلغاء مباراتي منتخب شباب العراق أمام منتخب لبنان الأولمبي

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة ، إلغاء مباراتي منتخب شباب العراق امام منتخب لبنان الأولمبي والتي كان من المقرر إقامتهما بالسادس والتاسع من الشهر الجاري في محافظة كربلاء.

وبحسب بيان التطبيعية، “كان من المقرر إقامة المباريتان ضمن تحضيرات منتخب الشباب لبطولة آسيا تحت 19، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الاربعاء”.

وخاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي الجانب اللبناني بخصوص الغاء المباراتين الوديتين أمام منتخب لبنان الاولمبي، وذلك بسبب ظروف كورونا وقيود السفر، والغاء بطولة آسيا للشباب، بحسب ماورد في البيان.