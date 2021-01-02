المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

وقال المسعودي، ان “اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد تقوم بإعادة مشروع قانون موازنة 2021 الى الحكومة العراقية، بعد دراستها، وهذا أمر وارد جداً”.

وأضاف “اذا وافقت اللجنة المالية النيابية قبولا ابتدائيا على الموازنة، فانها ستقوم باجراء تعديلات عليها، فالموازنة بشكلها المرسل من قبل الحكومة العراقية، مرفوضة برلمانياً”.

وبين المسعودي “اذا لم يرفض البرلمان العراقي موازنة 2021 ويعيدها الى الحكومة العراقية، سيمررها بمدى من 30 الى 45 يوما كحد اقصى”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، قد أعلن في 29 كانون الأول 2020، عن وصول الموازنة المالية إلى المجلس للاطلاع عليها.

وقال الكعبي في إشعار مقتضب إن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، وصل صباح اليوم الى مجلس النواب، دون أن يحدد موعدا لعقد جلسة برلمانية لقراءة الموازنة.