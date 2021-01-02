باكستان تعتقل زعيم جماعة متشددة متهم بتمويل الإرهاب

قال مسؤول بمكافحة الإرهاب في باكستان إن السلطات اعتقلت اليوم السبت متهما بقيادة جماعة متشددة تتهمها الولايات المتحدة والهند بأنها كانت وراء هجمات مومباي عام 2008.

وأضاف المسؤول أن عملية الاعتقال مرتبطة بتمويل الإرهاب، وليس بهجوم مسلح بعينه.

وقال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم البنجاب “ألقي القبض على زكي الرحمن لاخفي زعيم تنظيم “عسكر طيبة” المحظور على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب”.

وصرح المتحدث بأن هناك تقارير عن أن المشتبه به كان يدير مستوصفا طبيا لجمع الأموال وصرفها على الأنشطة المسلحة.

وقالت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي إن لاخفي هو قائد العمليات لتنظيم “عسكر طيبة”، متهمة إياه بالتورط في أنشطة مسلحة في عدد من المناطق والدول، بما فيها الشيشان والبوسنة والعراق وأفغانستان.

وتقول السلطات الهندية إن المهاجم الوحيد الذي نجا في هجوم مومباي عام 2008، الذي قتل فيه 166 شخصا، أخبر المحققين قبل إعدامه أن المهاجمين كانوا على اتصال بلاخفي.

وتطالب الهند جارتها باكستان بمحاكمة لاخفي، إلا أن إسلام آباد تقول إن دلهي لم تقدم دليلا دامغا لمحاكمة زعيم عسكر طيبة.

وكان قد ألقي القبض عليه عام 2008 لكن أطلق سراحه في وقت لاحق من السجن بكفالة.

المصدر: رويترز