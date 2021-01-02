تقرير الاستيطان الأسبوعي من 26/12/2020-1/1/2021

إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

عام 2020 كان الاصعب على الفلسطينيين في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين

صعدت السلطات الإسرائيلية نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته ، حيث صادقت في السنوات الثلاثة الاولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا ، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما والتي فاقت 3600 وحدة سكنية ، بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات. ولم يكن العام 2020 هو الأسوأ على الفلسطينيين من الناحية السياسية فقط بعد هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال وإنما من الناحية الديمغرافية كذلك . فسلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نحو مليون مستوطن ورفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما ، وبدأت بسن القوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية وصادقت من خلال مجلس التخطيط والبناء في الادارة المدنية على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية ، هذا في الوقت الذي قدمت فيه بلدية الاحتلال في القدس مخططا شاملا إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية “تلبيوت” وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا الى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة إقامة العديد من البؤر الاستيطانية ، التي تم إحباطها ، وهدم أكثر من 1700 بيتا ومنشأة فلسطينية في الوقت نفسه .

وعلى الرغم من الازمة السياسية ، التي تعصف بدولة الاحتلال بحل الكنيست والتوجه الى انتخابات رابعة خلال عام واحد ، فإن مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لا تتوقف . فقد اعلن بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين ، للمصادقة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة تمرير مخططات توسع وبناء استيطاني بالضفة ، منذ انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة حيث يجد زعيم الليكود نفسه في معركة الانتخابات في سباق مع الزمن لتمرير المخططات الاستيطانية بتواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي التماسا قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها “أراضي دولة “، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة “كوخاف يعقوب” وتقع في منطقة بلدة كفر عقب. وسبق ذلك بأيام أن نشرت ” مديرية أراضي إسرائيل “، مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية استيطانية بالقرب من بيت صفافا

ولم يكن الأسبوع الأخير من العام 2020 احسن حالا من بقية الاسابيع والأشهر المنصرمة من حيث التوسع الاستيطاني واستمرار التهويد وتزايد اعتداءات قطعان المستوطنين ، حيث تصر حكومة الاحتلال على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترامب للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية وتثبيت وقائع على الأرض قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021. وقد دعا ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى تعزيز البناء في المستوطنات بالضفة الغربية ردًا على مقتل مستوطنة إسرائيلية قرب جنين منذ أكثر من أسبوع،حيث زار السفير الأميركي عائلة المستوطنة استير هورغان في مستوطنة تال منشيه المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب جنين، وذلك برفقة رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان واعتبر فريدمان بأن الرد الصحيح والوحيد هو البقاء هنا وتوسيع البناء”.

في الوقت نفسه أعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي ” تساحي هنغبي ” تشكيل طاقم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C من الضفة الغربية المحتلة . ولهذا الغرض تعتزم الوزارة إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في مناطق “ج” في الضفّة الغربيّة تشمل منح طائرات مسيّرة للمستوطنين . ونشرت الوزارة الإسرائيلية، معايير تحويل الأموال لمجالس استيطانيّة لإقامة هذه الأقسام بحيث تكون هذه المجالس قادرة على الطلب من الوزارة تمويل رواتب للجولات التفتيشيّة الميدانيّة وشراء سيارات وطائرات مسيّرة ووسائل حراسة إلكترونيّة وتصوير الجوي، بالإضافة إلى بناء الجدران. وكانت الوزارة قد حصصت 20 مليون شيكل للتقصّي عن البناء الفلسطيني في مناطق “ج”. وتجدر الاشارة بأن الاحتلال يحظر البناء الفلسطيني في مناطق “ج”، التي تخضع لسيطرته ويسكنها قرابة 20 ألف فلسطيني، ولم تمنح في السنوات الأخيرة إلا موافقات فرديّة، مع استمرار هدم ما يعتبره الاحتلال “بناء فلسطيني غير شرعي”.

وفي القدس صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية موشيه ليئون على مخطط متنزه “ناحال زمري الطبيعي” الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وأجزاء من أراضي جبع شمال القدس بالقرب من مستوطنتي”بسغات زئيف ونيفي يعقوب” . وكانت دائرة التخطيط العمراني في البلدية قد أعدت وثيقة سياسة الهيكل التنظيمي الأخضر للمستوطنات الشمالية من المدينة . ووفق المخطط سيتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصادرة لهذا المشروع – مساحات مفتوحة والتواصل بينها من خلال المشي وراكبي الدراجات مثل حدائق الأشباح الحضرية . وقالت بلدية الاحتلال انه سيتم بناء حديقة الأسبستوس ، حوض نهر قدرون في شرق المدينة بحيث تمتد المساحة في المرحلة المقبلة الى منطقة الغور وعين الفوار . وادعت بلدية الاحتلال انه حتى ما قبل عامين ، كانت منطقة ” ناحال الزمري ” في شمال القدس موقعا طبيعيا بريا لكنها مهملة، وأصبح موقعًا للقرصنة لإلقاء النفايات ، وتلويث الموقع الطبيعي بالقرب من” بسغات زئيف ونيفي يعقوب”، وأكدت انه بعد توجه المستوطنين في المستوطنتين قررت بلدية القدس إعادة تأهيل الحديقة بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة وأعلنتها موقعًا حضريًا.