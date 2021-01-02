سياسي سُني يتوقع انهيار المشروع السياسي الشيعي في العراق‎

توقع السياسي السُني أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن العام 2021 سيشهد انهيار المشروع السياسي الديني الشيعي في العراق.

النجيفي، القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية ومحافظ نينوى الأسبق كتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›، إن «العام 2021 سيشهد انهيار المشروع السياسي الديني الشيعي في العراق».

وأضاف أنه «إذا لم ينجح عقلاء الشيعة بصفتهم الأغلبية الحاكمة بتقديم بديل مدني فسيطول الانهيار كل النظام العراقي».

مبيناً أن «الأمر لن يحتاج لأي جهة معادية للتدخل، فعوامل الانهيار الداخلية أكثر من المطلوب»، حسب تعبيره.